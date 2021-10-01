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    Новости

    СМИ: Йоханссон и Disney урегулировали конфликт. Актрисе выплатят до 40 млн долларов

    1 октября 2021
    01.10.2021
    1205
    0 минут на чтение
    СМИ: Йоханссон и Disney урегулировали конфликт. Актрисе выплатят до 40 млн долларов

    Вот и подошёл к концу большой пиар-скандал между Disney и Скарлетт Йоханссон. Напомним, исполнительница роли Чёрной вдовы подавала в суд на компанию из-за гибридного релиза фильма. При этом Disney сразу же начала готовить ответ. Тогда инсайдеры говорили, что из-за этого релиза актриса потеряла около 50 миллионов долларов.

    В итоге стороны пришли к соглашению. Его подробности публично не раскрываются, но при этом издание Deadline отмечает, что актрисе выплатят 40 миллионов — но не всю сумму сразу.

    Кроме того, Алан Бергман, руководитель подразделения контента Disney Studios, заявил, что ждёт возможности снова поработать с актрисой над грядущими проектами — включая «Башню ужаса» (Tower of Terror). По всей видимости, речь об адаптации одноимённого аттракциона, в основе которого — эпизод сериала «Сумеречная зона». В своё время так появились «Пираты Карибского моря» и «Круиз по джунглям».

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     Светлана Евсюкова |  05.02.2019

    Этот классический сериал не поддавался ни жанровым рамкам, ни телеформатам. Для него творили Брэдбери и Мэтисон, а его сюжеты копируют до сих пор.

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