СМИ: Йоханссон и Disney урегулировали конфликт. Актрисе выплатят до 40 млн долларов

Вот и подошёл к концу большой пиар-скандал между Disney и Скарлетт Йоханссон. Напомним, исполнительница роли Чёрной вдовы подавала в суд на компанию из-за гибридного релиза фильма. При этом Disney сразу же начала готовить ответ. Тогда инсайдеры говорили, что из-за этого релиза актриса потеряла около 50 миллионов долларов.

В итоге стороны пришли к соглашению. Его подробности публично не раскрываются, но при этом издание Deadline отмечает, что актрисе выплатят 40 миллионов — но не всю сумму сразу.

Кроме того, Алан Бергман, руководитель подразделения контента Disney Studios, заявил, что ждёт возможности снова поработать с актрисой над грядущими проектами — включая «Башню ужаса» (Tower of Terror). По всей видимости, речь об адаптации одноимённого аттракциона, в основе которого — эпизод сериала «Сумеречная зона». В своё время так появились «Пираты Карибского моря» и «Круиз по джунглям».