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    СМИ: Канг Завоеватель появится в «Человеке-Муравье 3». Его сыграет Джонатан Мэйджерс

    15 сентября 2020
    Кот-император
    15.09.2020
    1655
    0 минут на чтение
    СМИ: Канг Завоеватель появится в  «Человеке-Муравье 3». Его сыграет Джонатан Мэйджерс

    По данным Deadline, актёр Джонатан Мейджерс («Страна Лавкрафта», «Пятеро одной крови») сыграет антагониста в третьей части «Человека-Муравья». Источники уточняют, что Мейджеру досталась роль не кого-то, а одного из потенциальных злодеев новой фазы — Канга Завоевателя.

    Канга придумали Стэн Ли и Джек Кирби, а впервые он появился выпуске Avengers #8 в сентябре 1964-го. У Канга нет суперсил, зато он обладает выдающимся интеллектом и умеет путешествовать во времени. А ещё он — потомок Рида Ричардса из 31 века, его настоящее имя — Натаниель Ричардс. Похоже, Marvel Studios планирует ввести через персонажа и команду Фантастической четвёрки.

    Издание уточняет, что концепцию ещё могут пересмотреть. Возможно, Канг появится в каком-либо другом фильме.

    Режиссёром «Человека-муравья 3» выступит Пейтон Рид, снявший первые две части. Джефф Ловенесс работает над сценарием.

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    Кот-император
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