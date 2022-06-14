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    Новости

    СМИ: Леди Гага может сыграть Харли Квинн в сиквеле «Джокера» — при этом картина будет мюзиклом

    14 июня 2022
    14.06.2022
    408
    1 минута на чтение
    СМИ: Леди Гага может сыграть Харли Квинн в сиквеле «Джокера» — при этом картина будет мюзиклом

    По сиквелу «Джокера» продолжают прибывать удивительные новости.

    Как пишет THR, о роли в фильме ведёт переговоры Леди Гага. Пока что сделка находится на ранних этапах, но если всё пройдёт успешно, Гага воплотит Харли Квинн.

    Более того, в материале издания картина позиционируется уже как «мюзикл». Но пока неизвестно, сколько в ней будет номеров и кто их напишет и поставит.

    Ранее Филлипс показал сценарий продолжения — картина выйдет с подзаголовком Joker: Folie à deux («Безумие для двоих» или «Психоз на двоих»).

    THR с ссылкой на источники добавляет, что WB и Хоакин Феникс формально ещё не подписали бумаги об участии в фильме, но обе стороны в нём заинтересованы.

    Стоит добавить, что в киновселенной DC уже активно фигурирует Харли Квинн в исполнении Марго Робби, но героиня Гаги не будет иметь к ней отношения. «Джокер» Филлипса стоит особняком по сравнению с остальными картинами вселенной.

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