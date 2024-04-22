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    СМИ: Netflix может отказаться от спин-оффа «Ведьмака» про банду Крысы

    22 апреля 2024
    Фото аватара
    22.04.2024
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    СМИ: Netflix может отказаться от спин-оффа «Ведьмака» про банду Крысы

    Портал Redanian Intelligence со ссылкой на свои источники рассказал, что Netflix может отказаться от спин-оффа «Ведьмака» про банду Крысы.

    Напомним, съемки сериала закончились еще летом 2023 года — всего за два месяца.

    Тогда предполагалось, что Netflix захотел сократить объем шоу. Но, как оказалось, авторы успели отснять всего несколько эпизодов.

    Компания решила «заморозить» производства, потому что была недовольна отснятым материалом.

    В Redanian Intelligence предположили, что некоторые отснятые сцены могут включить в четвертый сезон в качестве флешбеков.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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