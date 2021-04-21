СМИ: Оливия Колман и Эмилия Кларк могут сыграть в сериале «Секретное вторжение» по комиксам Marvel

За последние пару дней СМИ рассказали о потенциальном пополнении актёрского состава одного из грядущих сериалов Marvel — «Секретном вторжении» (Secret Invasion).

Сперва Deadline рассказало, что оскароносная звезда «Фаворитки» и «Короны» Оливия Колман ведёт переговоры о некой роли. Пока что её участие не подтверждено.

Затем Variety написало, что к касту уже присоединилась Эмилия Кларк («Игра престолов», «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Её роль тоже не раскрывается.

О сюжете сериала пока что известно мало. Мы точно знаем, что к своим ролям вернутся Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри) и Бен Мендельсон (скрулл Талос). Судя по всему, нам представят более радикальных скруллов, которые под личиной других героев устроят тайное нападение, как и в оригинальном комиксе.

Ранее СМИ рассказывали, что роль злодея исполнит Кингсли Бен-Адир(«Одна ночь в Майами»).

Даты выхода «Секретного вторжения» пока нет.