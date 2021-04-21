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    Новости

    СМИ: Оливия Колман и Эмилия Кларк могут сыграть в сериале «Секретное вторжение» по комиксам Marvel

    21 апреля 2021
    Кот-император
    21.04.2021
    985
    0 минут на чтение
    СМИ: Оливия Коулман и Эмилия Кларк могут сыграть в сериале «Секретное вторжение» по комиксам Marvel

    За последние пару дней СМИ рассказали о потенциальном пополнении актёрского состава одного из грядущих сериалов Marvel — «Секретном вторжении» (Secret Invasion).

    Сперва Deadline рассказало, что оскароносная звезда «Фаворитки» и «Короны» Оливия Колман ведёт переговоры о некой роли. Пока что её участие не подтверждено.

    Затем Variety написало, что к касту уже присоединилась Эмилия Кларк («Игра престолов», «Хан Соло: Звёздные войны. Истории»). Её роль тоже не раскрывается.

    О сюжете сериала пока что известно мало. Мы точно знаем, что к своим ролям вернутся Сэмюэл Л. Джексон (Ник Фьюри) и Бен Мендельсон (скрулл Талос). Судя по всему, нам представят более радикальных скруллов, которые под личиной других героев устроят тайное нападение, как и в оригинальном комиксе.

    Ранее СМИ рассказывали, что роль злодея исполнит Кингсли Бен-Адир(«Одна ночь в Майами»).

    Даты выхода «Секретного вторжения» пока нет.

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     Алексей Ионов |  06.03.2019

    Вопреки ожиданиям, никакого особого феминизма в картине нет. Это просто боевик о том, что героем может быть любой. Проблема в том, что героиня слишком уж непобедима.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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