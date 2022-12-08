Писательница пожаловалась, что на встречу пришло всего два человека. Её поддержали Нил Гейман и Стивен Кинг

Начинающая писательница Челси Баннинг (автор романа Of Crowns and Legends) пожаловалась в твиттере, что на её автограф-встречу в начале декабря пришло всего два человека. Хотя, по её словам, в сообществе 37 человек отметили, что «пойдут» на встречу.

На историю Баннинг обратили внимание знаменитые писатели, которые с радостью поделились своими случаями в начале карьеры. Например, Нил Гейман рассказал, что на их с Терри Пратчеттом автограф-сессию в Манхэттене в своё время вообще никто не пришёл. И это значит, что к Баннинг пришло на два человека больше, чем к ним!

Писательница Маргарет Этвуд вспомнила, что на её автограф-сессию в книжном магазине однажды тоже никто не пришёл — за исключением покупателя, который принял Этвуд за сотрудницу и попросил помочь с покупкой скотча.

Стивен Кинг тоже присоединился к треду. Он вспомнил о временах, когда подписал контракт на издание романа «Жребий» (A Salem’s Lot, вышел в 1975-м). Тогда на автограф-сессию пришёл один покупатель:

Этот толстый парень сказал: «Эй, приятель, ты не знаешь, здесь где-нибудь продаются нацистские книжки».

Писательницу утешила и публицистка и эссеистка Шэрил Стрейд, которая рассказала и о своём подобном случае. Она пояснила, что через подобный опыт, к сожалению, проходят многие авторы в начале своей карьеры. И что подобный случай не отражает талант писателя и его работы.

Кристофер Мур рассказал, что на автограф-сессию его второй книги вообще никто не пришёл. И тогда, после того как владелец закрыл двери, Мур прочёл отрывок, собственно, владельцу, сотруднику магазине и другу-водителю, который привёз писателя на автограф-сессию.

Пару подобных случаев вспомнили и читатели:

Я не автор, но должен поделиться. Магазин при военно-морской академии США, Аннаполис (Мэриленд), где-то 1984 год. В местном книжном сидит автор, который подписывает новую книгу. А его игнорируют все семьи, посетившие заведение в эти выходные. Это был Том Клэнси.

А этот случай произошёл с читательницей Кинга: