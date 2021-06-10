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    Новости

    Смотрим 2-часовую трансляцию Summer Game Fest

    10 июня 2021
    10.06.2021
    191
    1 минута на чтение
    Черновик 837

    В 21:00 по МСК начинается церемония открытия цифрового мероприятия Summer Game Fest, которое в этом году будет более сфокусированным.

    Нам в рамках двухчасовой трансляции должны показать больше 30 игр, в том числе ранее не анонсированных.

    Мы будем в реальном времени обновлять заметку.

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     Дмитрий Кинский |  09.06.2021

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    Трансляция

    Tiny Tina’s Wonderlands

    Gearbox представила фэнтезийный спин-офф Borderlands (с драконами!) под названием Tiny Tina’s Wonderlands. По словам разработчиков, это самостоятельная игра — со своими механиками и кастомизацией персонажей.

    Игра выйдет в начале 2022 года.

    Metal Slug Tactics

    Состоялся анонс новой части Metal Slug с подзаголовком Tactics. Игра выйдет в начале 2022 года.

    Death Stranding Director’s Cut

    Хидео Кодзима анонсировал режиссерскую версию Death Stranding для PS5. Интересно, что в трейлере показали несколько жирных отсылок в Metal Gear Solid.

    Подробностями поделятся в ближайшие недели.

    Jurassic World Evolution 2

    Джефф Голдблюм из «Парка юрского периода» Jurassic World Evolution 2. Игра выйдет до конца 2021 года.

    Call of Duty

    Трейлер 4 сезона Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Cold War, старт которого намечен на 22 июня.

    Salt & Sacrifice

    Экшен-RPG Salt & Sanctuary получит в 2022 году сиквел Salt & Sacrifice, в котором будет кооперативный режим.

    Solar Ash

    Новый трейлер Solar Ash от студии Heart Machine, ответственной за Hyper Light Drifter.

    Релиз состоится в этом году.

    Escape From Tarkov

    Разработчики Escape From Tarkov показали геймплейный трейлер новой локации — Улицы Таркова.

    Vampire: The Masquerade — Blood Hunt

    Новый трейлер мультиплеерной Vampire: The Masquerade — Blood Hunt, в котором звучит группа HEALTH.

    Игра выйдет до конца 2021 года.

    Planet of Lana

    Состоялся анонс восхитительного платформера Planet of Lana. Игра выйдет в 2022 году на Xbox One, XSX/S и ПК.

    Tales of Arise

    Сюжетный трейлер Tales of Arise, которая выйдет 10 сентября.

    The Dark Pictures: House of Ashes

    Разработчики хоррора The Dark Pictures: House of Ashes объявили, что игра выйдет 22 октября, а вместе с этим представили новый трейлер игры.

    Overwatch 2

    Blizzard показала новый дизайн Батиста и Собры в Overwatch 2. И больше никаких новых подробностей о командном шутере. ¯\_(ツ)_/¯

    Koch Media открыла новое издательское подразделение Prime Matter, у которой в планах как минимум 12 игр — среди них новая Painkiller, Payday 3 и другие.

    Смотрим 2-часовую трансляцию Summer Game Fest 1

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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