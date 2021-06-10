Смотрим 2-часовую трансляцию Summer Game Fest

В 21:00 по МСК начинается церемония открытия цифрового мероприятия Summer Game Fest, которое в этом году будет более сфокусированным.
Нам в рамках двухчасовой трансляции должны показать больше 30 игр, в том числе ранее не анонсированных.
Мы будем в реальном времени обновлять заметку.
Читайте также
Расписание E3 2021 и Summer Game Fest
Следите за новостями!
Трансляция
Tiny Tina’s Wonderlands
Gearbox представила фэнтезийный спин-офф Borderlands (с драконами!) под названием Tiny Tina’s Wonderlands. По словам разработчиков, это самостоятельная игра — со своими механиками и кастомизацией персонажей.
Игра выйдет в начале 2022 года.
Metal Slug Tactics
Состоялся анонс новой части Metal Slug с подзаголовком Tactics. Игра выйдет в начале 2022 года.
Death Stranding Director’s Cut
Хидео Кодзима анонсировал режиссерскую версию Death Stranding для PS5. Интересно, что в трейлере показали несколько жирных отсылок в Metal Gear Solid.
Подробностями поделятся в ближайшие недели.
Jurassic World Evolution 2
Джефф Голдблюм из «Парка юрского периода» Jurassic World Evolution 2. Игра выйдет до конца 2021 года.
Call of Duty
Трейлер 4 сезона Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Cold War, старт которого намечен на 22 июня.
Salt & Sacrifice
Экшен-RPG Salt & Sanctuary получит в 2022 году сиквел Salt & Sacrifice, в котором будет кооперативный режим.
Solar Ash
Новый трейлер Solar Ash от студии Heart Machine, ответственной за Hyper Light Drifter.
Релиз состоится в этом году.
Escape From Tarkov
Разработчики Escape From Tarkov показали геймплейный трейлер новой локации — Улицы Таркова.
Vampire: The Masquerade — Blood Hunt
Новый трейлер мультиплеерной Vampire: The Masquerade — Blood Hunt, в котором звучит группа HEALTH.
Игра выйдет до конца 2021 года.
Planet of Lana
Состоялся анонс восхитительного платформера Planet of Lana. Игра выйдет в 2022 году на Xbox One, XSX/S и ПК.
Tales of Arise
Сюжетный трейлер Tales of Arise, которая выйдет 10 сентября.
The Dark Pictures: House of Ashes
Разработчики хоррора The Dark Pictures: House of Ashes объявили, что игра выйдет 22 октября, а вместе с этим представили новый трейлер игры.
Overwatch 2
Blizzard показала новый дизайн Батиста и Собры в Overwatch 2. И больше никаких новых подробностей о командном шутере. ¯\_(ツ)_/¯
Looking for me?
Baptiste and Sombra get new threads in #Overwatch2 pic.twitter.com/ZVkqQfUgy0
— Overwatch (@PlayOverwatch) June 10, 2021
Koch Media открыла новое издательское подразделение Prime Matter, у которой в планах как минимум 12 игр — среди них новая Painkiller, Payday 3 и другие.
Материал обновляется.
-
Рекомендуем
Подкаст
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.