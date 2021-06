Смотрим 2-часовую трансляцию Summer Game Fest

В 21:00 по МСК начинается церемония открытия цифрового мероприятия Summer Game Fest, которое в этом году будет более сфокусированным.

Нам в рамках двухчасовой трансляции должны показать больше 30 игр, в том числе ранее не анонсированных.

Мы будем в реальном времени обновлять заметку.

Gearbox представила фэнтезийный спин-офф Borderlands (с драконами!) под названием Tiny Tina’s Wonderlands. По словам разработчиков, это самостоятельная игра — со своими механиками и кастомизацией персонажей.

Игра выйдет в начале 2022 года.

Состоялся анонс новой части Metal Slug с подзаголовком Tactics. Игра выйдет в начале 2022 года.

Хидео Кодзима анонсировал режиссерскую версию Death Stranding для PS5. Интересно, что в трейлере показали несколько жирных отсылок в Metal Gear Solid.

Подробностями поделятся в ближайшие недели.

Джефф Голдблюм из «Парка юрского периода» Jurassic World Evolution 2. Игра выйдет до конца 2021 года.

Трейлер 4 сезона Call of Duty: Warzone и Call of Duty: Cold War, старт которого намечен на 22 июня.

Экшен-RPG Salt & Sanctuary получит в 2022 году сиквел Salt & Sacrifice, в котором будет кооперативный режим.

Новый трейлер Solar Ash от студии Heart Machine, ответственной за Hyper Light Drifter.

Релиз состоится в этом году.

Разработчики Escape From Tarkov показали геймплейный трейлер новой локации — Улицы Таркова.

Новый трейлер мультиплеерной Vampire: The Masquerade — Blood Hunt, в котором звучит группа HEALTH.

Игра выйдет до конца 2021 года.

Состоялся анонс восхитительного платформера Planet of Lana. Игра выйдет в 2022 году на Xbox One, XSX/S и ПК.

Сюжетный трейлер Tales of Arise, которая выйдет 10 сентября.

Разработчики хоррора The Dark Pictures: House of Ashes объявили, что игра выйдет 22 октября, а вместе с этим представили новый трейлер игры.

Blizzard показала новый дизайн Батиста и Собры в Overwatch 2. И больше никаких новых подробностей о командном шутере. ¯\_(ツ)_/¯

Looking for me?

Baptiste and Sombra get new threads in #Overwatch2 pic.twitter.com/ZVkqQfUgy0

— Overwatch (@PlayOverwatch) June 10, 2021