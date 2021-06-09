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    Новости

    Расписание E3 2021 и Summer Game Fest

    9 июня 2021
    09.06.2021
    1052
    1 минута на чтение
    Расписание E3 2021 и Summer Game Fest

    В начале этого лета нас ждут сразу два крупных игровых мероприятия — возвращение E3 в цифровом формате и Summer Game Fest. А первые трансляции стартуют буквально на днях, поэтому мы решили в одной заметке собрать расписание презентаций.

    Причем E3 2021 можно будет официально посмотреть ВКонтакте — в паблике VK Gaming. Будет ли перевод на русский язык, пока непонятно.

    В свою очередь, мы будем в реальном времени собирать на нашем сайте все самые важные анонсы, трейлеры и геймплей с крупных презентаций.

    10 июня

    • Церемония открытия Summer Game Fest в 21:00 по МСК — ожидается двухчасовая трансляция с серией анонсов и роликов, которую проведет организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кили.

    11 июня

    • Koch Media в 22:00 по МСК;
    • IGN Expo в 23:00 по МСК — обещают как подробности о представленных на SGF играх, так и собственные анонсы.

    12 июня

    • Guerilla Collective 2 в 18:00 по МСК — «парад» независимых разработчиков;
    • Церемония открытия E3 2021 в 21:00 по МСК;
    • Ubisoft Forward в 22:00 по МСК — компания покажет Rainbow Six Extraction, Far Cry 6, различные обновления и другие игры;
    • Devolver Digital в 23:30 по МСК —  возможно, будет анонс Hotline Miami 3.

    13 июня

    • Gearbox Software в 00:00 по МСК — по слухам, студия анонсирует спин-офф Borderlands про Крошку Тину;
    • Microsoft и Bethesda в 20:00 по МСК — ждем Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, Avowed и другие игры;
    • Square Enix в 22:15 по МСК — возможно, компания анонсирует еще одну Final Fantasy и игру по «Стражам галактики».

    14 июня

    • Демонстрация Back 4 Blood в 00:00 по МСК;
    • PC Gaming Show в 00:30 по МСК — ожидаются некий анонс Valve по поводу Steam, Dying Light 2: Stay Human и много инди;
    • Future Games Show в 02:00 по МСК;
    • Take-Two в 20:15 по МСК — не исключено, что издательство анонсирует новую BioShock.

    15 июня

    • Capcom в 00:30 по МСК — будут анонсы по Resident Evil, Monster Hunter и не только;
    • Nintendo Direct в 19:00 по МСК.

    16 июня

    • Bandai Namco в 00:25 по МСК;
    • Церемония вручения наград E3 2021 Awards в 02:45 по МСК.
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    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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