Расписание E3 2021 и Summer Game Fest

В начале этого лета нас ждут сразу два крупных игровых мероприятия — возвращение E3 в цифровом формате и Summer Game Fest. А первые трансляции стартуют буквально на днях, поэтому мы решили в одной заметке собрать расписание презентаций.
Причем E3 2021 можно будет официально посмотреть ВКонтакте — в паблике VK Gaming. Будет ли перевод на русский язык, пока непонятно.
В свою очередь, мы будем в реальном времени собирать на нашем сайте все самые важные анонсы, трейлеры и геймплей с крупных презентаций.
10 июня
- Церемония открытия Summer Game Fest в 21:00 по МСК — ожидается двухчасовая трансляция с серией анонсов и роликов, которую проведет организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кили.
11 июня
- Koch Media в 22:00 по МСК;
- IGN Expo в 23:00 по МСК — обещают как подробности о представленных на SGF играх, так и собственные анонсы.
12 июня
- Guerilla Collective 2 в 18:00 по МСК — «парад» независимых разработчиков;
- Церемония открытия E3 2021 в 21:00 по МСК;
- Ubisoft Forward в 22:00 по МСК — компания покажет Rainbow Six Extraction, Far Cry 6, различные обновления и другие игры;
- Devolver Digital в 23:30 по МСК — возможно, будет анонс Hotline Miami 3.
13 июня
- Gearbox Software в 00:00 по МСК — по слухам, студия анонсирует спин-офф Borderlands про Крошку Тину;
- Microsoft и Bethesda в 20:00 по МСК — ждем Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, Avowed и другие игры;
- Square Enix в 22:15 по МСК — возможно, компания анонсирует еще одну Final Fantasy и игру по «Стражам галактики».
14 июня
- Демонстрация Back 4 Blood в 00:00 по МСК;
- PC Gaming Show в 00:30 по МСК — ожидаются некий анонс Valve по поводу Steam, Dying Light 2: Stay Human и много инди;
- Future Games Show в 02:00 по МСК;
- Take-Two в 20:15 по МСК — не исключено, что издательство анонсирует новую BioShock.
15 июня
- Capcom в 00:30 по МСК — будут анонсы по Resident Evil, Monster Hunter и не только;
- Nintendo Direct в 19:00 по МСК.
16 июня
- Bandai Namco в 00:25 по МСК;
- Церемония вручения наград E3 2021 Awards в 02:45 по МСК.
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