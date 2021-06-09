Расписание E3 2021 и Summer Game Fest

В начале этого лета нас ждут сразу два крупных игровых мероприятия — возвращение E3 в цифровом формате и Summer Game Fest. А первые трансляции стартуют буквально на днях, поэтому мы решили в одной заметке собрать расписание презентаций.

Причем E3 2021 можно будет официально посмотреть ВКонтакте — в паблике VK Gaming. Будет ли перевод на русский язык, пока непонятно.

В свою очередь, мы будем в реальном времени собирать на нашем сайте все самые важные анонсы, трейлеры и геймплей с крупных презентаций.

10 июня

Церемония открытия Summer Game Fest в 21:00 по МСК — ожидается двухчасовая трансляция с серией анонсов и роликов, которую проведет организатор и ведущий The Game Awards Джефф Кили.

11 июня

Koch Media в 22:00 по МСК;

в 22:00 по МСК; IGN Expo в 23:00 по МСК — обещают как подробности о представленных на SGF играх, так и собственные анонсы.

12 июня

Guerilla Collective 2 в 18:00 по МСК — «парад» независимых разработчиков;

в 18:00 по МСК — «парад» независимых разработчиков; Церемония открытия E3 2021 в 21:00 по МСК;

в 21:00 по МСК; Ubisoft Forward в 22:00 по МСК — компания покажет Rainbow Six Extraction, Far Cry 6, различные обновления и другие игры;

в 22:00 по МСК — компания покажет Rainbow Six Extraction, Far Cry 6, различные обновления и другие игры; Devolver Digital в 23:30 по МСК — возможно, будет анонс Hotline Miami 3.

13 июня

Gearbox Software в 00:00 по МСК — по слухам, студия анонсирует спин-офф Borderlands про Крошку Тину;

в 00:00 по МСК — по слухам, студия анонсирует спин-офф Borderlands про Крошку Тину; Microsoft и Bethesda в 20:00 по МСК — ждем Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, Avowed и другие игры;

в 20:00 по МСК — ждем Halo Infinite, Forza Horizon 5, Starfield, S.T.A.L.K.E.R. 2, Avowed и другие игры; Square Enix в 22:15 по МСК — возможно, компания анонсирует еще одну Final Fantasy и игру по «Стражам галактики».

14 июня

Демонстрация Back 4 Blood в 00:00 по МСК;

в 00:00 по МСК; PC Gaming Show в 00:30 по МСК — ожидаются некий анонс Valve по поводу Steam, Dying Light 2: Stay Human и много инди;

в 00:30 по МСК — ожидаются некий анонс Valve по поводу Steam, Dying Light 2: Stay Human и много инди; Future Games Show в 02:00 по МСК;

в 02:00 по МСК; Take-Two в 20:15 по МСК — не исключено, что издательство анонсирует новую BioShock.

15 июня

Capcom в 00:30 по МСК — будут анонсы по Resident Evil, Monster Hunter и не только;

в 00:30 по МСК — будут анонсы по Resident Evil, Monster Hunter и не только; Nintendo Direct в 19:00 по МСК.

16 июня