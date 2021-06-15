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    Новости

    Сиквел Breath of the Wild и Metroid Dread — что показали на Nintendo Direct

    15 июня 2021
    15.06.2021
    257
    1 минута на чтение
    Сиквел Breath of the Wild и Metroid Dread — что показали на Nintendo Direct

    В 19:00 по МСК прошла 40-минутная презентация Nintendo Direct, в рамках которой с нами поделились свежими подробностями о грядущих проектах.

    Из главного — показали The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 и анонсировали Metroid Dread.

    Мы собрали все самые важные анонсы и ролики с трансляции в одном материале.

    Life is Strange

    Nintendo объявила, что Life is Strange Remastered Collection и Life is Strange: True Colors выйдут на Switch.

    Новая игра будет доступна 10 сентября, а ремастеры — до конца 2021 года.

    Marvel’s Guardians of the Galaxy

    Анонсированная на днях игра по «Стражам галактики» от Eidos Montreal выйдет на Nintendo Switch — она будет работать через облако.

    Смотрим презентацию Nintendo Direct 1

    Mario Party Superstars

    Nintendo анонсировала Mario Party Superstars, в каталог которой войдут 100 мини-игр. Релиз состоится 29 октября.

    Metroid Dread

    Разработчики Metroid Prime 4 напомнили, что проект находится в производстве. Саму игру не показали, зато вместо нее внезапно анонсировали Metroid Dread.

    Тайтл выйдет 8 октября.

    Shin Megami Tensei V

    Геймплейный трейлер Shin Megami Tensei V — показали в том числе боевую систему. Релиз состоится 12 ноября 2021 года.

    Fatal Frame: Maiden of Black Water

    Сурвайвл-хоррор Fatal Frame: Maiden of Black Water появится на Nintendo Switch до конца этого года.

    Danganronpa Decadence

    В сборник войдут три основные части Danganronpa. Он появится в продаже в течение 2021 года.

    Game & Watch

    12 ноября Nintendo выпустит портативную ретро-консоль, на которой будут установлены только The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link и The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

    Сиквел Breath of the Wild, Metroid Dread и Shin Megami Tensei V — что показали на Nintendo Direct

    The Legends of Zelda: Breath of the Wild 2

    Под конец трансляции Nintendo представила геймплейный трейлер сиквела The Legends of Zelda: Breath of the Wild, в котором показали новые механики — например, Линк научится «просачиваться» сквозь предметы!

    Релиз состоится в 2022 году.

    Одной строкой

    • Worms Rumble выйдет 26 июня;
    • Дополнение Wings of Justice для Monster Hunter Stories 2 станет доступно 9 июля;
    • Just Dance 2022 выйдет 4 ноября;
    • Dragon Ball Z: Kakarot выйдет 24 сентября;
    • Дополнение The Ancient Gods Part One для DOOM Eternal выйдет сегодня;
    • Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выйдет 25 июня;
    • Advance Wars 1+2 выйдет 3 декабря.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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