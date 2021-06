Сиквел Breath of the Wild и Metroid Dread — что показали на Nintendo Direct

В 19:00 по МСК прошла 40-минутная презентация Nintendo Direct, в рамках которой с нами поделились свежими подробностями о грядущих проектах.

Из главного — показали The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 и анонсировали Metroid Dread.

Мы собрали все самые важные анонсы и ролики с трансляции в одном материале.

Life is Strange

Nintendo объявила, что Life is Strange Remastered Collection и Life is Strange: True Colors выйдут на Switch.

Новая игра будет доступна 10 сентября, а ремастеры — до конца 2021 года.

Marvel’s Guardians of the Galaxy

Анонсированная на днях игра по «Стражам галактики» от Eidos Montreal выйдет на Nintendo Switch — она будет работать через облако.

Mario Party Superstars

Nintendo анонсировала Mario Party Superstars, в каталог которой войдут 100 мини-игр. Релиз состоится 29 октября.

Metroid Dread

Разработчики Metroid Prime 4 напомнили, что проект находится в производстве. Саму игру не показали, зато вместо нее внезапно анонсировали Metroid Dread.

Тайтл выйдет 8 октября.

Shin Megami Tensei V

Геймплейный трейлер Shin Megami Tensei V — показали в том числе боевую систему. Релиз состоится 12 ноября 2021 года.

Fatal Frame: Maiden of Black Water

Сурвайвл-хоррор Fatal Frame: Maiden of Black Water появится на Nintendo Switch до конца этого года.

Danganronpa Decadence

В сборник войдут три основные части Danganronpa. Он появится в продаже в течение 2021 года.

Game & Watch

12 ноября Nintendo выпустит портативную ретро-консоль, на которой будут установлены только The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link и The Legend of Zelda: Link’s Awakening.

The Legends of Zelda: Breath of the Wild 2

Под конец трансляции Nintendo представила геймплейный трейлер сиквела The Legends of Zelda: Breath of the Wild, в котором показали новые механики — например, Линк научится «просачиваться» сквозь предметы!

Релиз состоится в 2022 году.

Одной строкой