Сиквел Breath of the Wild и Metroid Dread — что показали на Nintendo Direct

В 19:00 по МСК прошла 40-минутная презентация Nintendo Direct, в рамках которой с нами поделились свежими подробностями о грядущих проектах.
Из главного — показали The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 и анонсировали Metroid Dread.
Мы собрали все самые важные анонсы и ролики с трансляции в одном материале.
Life is Strange
Nintendo объявила, что Life is Strange Remastered Collection и Life is Strange: True Colors выйдут на Switch.
Новая игра будет доступна 10 сентября, а ремастеры — до конца 2021 года.
Marvel’s Guardians of the Galaxy
Анонсированная на днях игра по «Стражам галактики» от Eidos Montreal выйдет на Nintendo Switch — она будет работать через облако.
Mario Party Superstars
Nintendo анонсировала Mario Party Superstars, в каталог которой войдут 100 мини-игр. Релиз состоится 29 октября.
Metroid Dread
Разработчики Metroid Prime 4 напомнили, что проект находится в производстве. Саму игру не показали, зато вместо нее внезапно анонсировали Metroid Dread.
Тайтл выйдет 8 октября.
Shin Megami Tensei V
Геймплейный трейлер Shin Megami Tensei V — показали в том числе боевую систему. Релиз состоится 12 ноября 2021 года.
Fatal Frame: Maiden of Black Water
Сурвайвл-хоррор Fatal Frame: Maiden of Black Water появится на Nintendo Switch до конца этого года.
Danganronpa Decadence
В сборник войдут три основные части Danganronpa. Он появится в продаже в течение 2021 года.
Game & Watch
12 ноября Nintendo выпустит портативную ретро-консоль, на которой будут установлены только The Legend of Zelda, Zelda II: The Adventure of Link и The Legend of Zelda: Link’s Awakening.
The Legends of Zelda: Breath of the Wild 2
Под конец трансляции Nintendo представила геймплейный трейлер сиквела The Legends of Zelda: Breath of the Wild, в котором показали новые механики — например, Линк научится «просачиваться» сквозь предметы!
Релиз состоится в 2022 году.
Одной строкой
- Worms Rumble выйдет 26 июня;
- Дополнение Wings of Justice для Monster Hunter Stories 2 станет доступно 9 июля;
- Just Dance 2022 выйдет 4 ноября;
- Dragon Ball Z: Kakarot выйдет 24 сентября;
- Дополнение The Ancient Gods Part One для DOOM Eternal выйдет сегодня;
- Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 выйдет 25 июня;
- Advance Wars 1+2 выйдет 3 декабря.
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