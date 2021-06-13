S.T.A.L.K.E.R. 2, Halo Infinite и The Outer Worlds 2 — что показали на презентации Microsoft и Bethesda

В 20:00 по МСК прошла вторая презентация двухчасовая Microsoft и Bethesda, в рамках которой компании поделятся свежими новостями о грядущих проектах.

Конференция получилась насыщенной: показали утекшую Starfield, The Outer Worlds 2, Forza Horizon 5, S.T.A.L.K.E.R. 2 и другие проекты.

Запись трансляции

Starfield

Конференция началась с трейлера Starfield, который утек незадолго до старта. Игра выйдет 11 ноября 2022 года на XSX/S и ПК — она сразу будет доступна в Xbox Game Pass.

S.T.A.L.K.E.R. 2 Heart of Chernobyl

Следом Microsoft показала пятиминутный геймплейный трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2, которая получила подзаголовок «Сердце Чернобыля».

Релиз состоится 28 апреля 2022 года.

Back 4 Blood

Back 4 Blood получила новый трейлер, а вместе с тем дату релиза — 12 октября 2021 года. Зомби-шутер сразу же появится в Xbox Game Pass.

Contraband

Avalanche Studios (Just Cause 4 и Rage 2) анонсировала новую кооперативную игру в открытом мире — Contraband .

Она выйдет эксклюзивно на Xbox и ПК.

Sea of Thieves

Rare представила обновление для Sea of Thieves под названием A Pirate’s Life, в основу которого легли «Пираты Карибского моря» — Джек Воробей тоже заглянет на огонек!

Релиз состоится 22 июня — его можно будет получить совершенно бесплатно.

Battlefield 2042

DICE наконец показала геймплейный трейлер Battlefield 2042, релиз которой состоится 22 октября 2021 года.

Twelve Minutes

Разработчики Twelve Minutes объявили дату выхода игры — 28 августа на Xbox One, XSX/S и ПК.

Psychonauts 2

Также дату релиза анонсировали авторы Psychonauts 2 — 25 августа 2021 года.

Fallout 76

Bethesda представила обновление для Fallout 76 под названием Steel Reign — оно выйдет 7 июля.

Также разработчики анонсировали расширение The Pitt, которое игроки получат в 2022 году.

Hades

Одна из лучших игр 2020 года Hades выйдет на Xbox One и XSX/S 13 августа — «рогалик» сразу же появится в Xbox Game Pass.

Somerville

Создатель Limbo и Inside представил свою новую игру Somerville. Релиз состоится в течение 2022 года — точной даты пока нет.

Halo Infinite

343 Industries показала сюжетный трейлер Halo Infinite. Релиз намечен на конец 2021 года.

Вместе с этим разработчики представили геймплейный трейлер бесплатного мультиплеера.

Diablo II Remake

Трейлер ремейка Diablo II с подзаголовком Resurrected — он выйдет 23 сентября. Также в августе пройдет публичное тестирование, доступ к которому получат игроки, оформившие предзаказ.

A Plague Tale: Requiem

Студия Asobo анонсировала продолжение A Plague Tale. Релиз состоится в 2022 году — сразу в Xbox Game Pass.

Atom Heart

Mundfish показала небольшой геймплейный трейлер Atom Heart, в котором звучит песня «Музыка нас связала» группы «Мираж».

Replaced

Анонсирована чертовски стильная киберпанк-игра Replaced. Ее релиз состоится в 2022 году.

Age of Empires IV

Разработчики Age of Empires IV поделились геймплейном трейлером стратегии и объявили дату релиза — 28 октября.

The Outer Worlds 2

Как и ожидалось, Obsidian анонсировала продолжение The Outer Worlds — с максимумом самоиронии в первом трейлере.

Forza Horizon 5

Еще один ожидаемый анонс — Forza Horizon 5. Действие новой гонки, судя по всему, развернется в Мексике.

Релиз состоится 9 ноября на Xbox One, XSX/S и ПК.

Redfall

Arkane Studios анонсировала иммерсивный шутер, в который можно играть как одному, так и в компании друзей, — Redfall

Судя по всему, игрокам придется сражаться с различными вампирами и похожей нечистью

Игра выйдет летом 2022 года.