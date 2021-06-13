    3
    Новости

    Игра по «Стражам Галактики» выйдет 26 октября

    13 июня 2021
    13.06.2021
    669
    0 минут на чтение

    На презентации Square Enix первым делом показали видеоигру по «Стражам Галактики» от Eidos Montreal — Marvel’s Guardians of the Galaxy. Всё веселье — под зажигательный трек I’m Hero.

    Трейлер

    Геймплейный ролик

    Игру характеризуют как одиночный приключенческий шутер от третьего лица. Игрок возьмёт на себя роль Звёздного Лорда, которому вместе с командой снова придётся иметь дело с угрозами галактических масштабов. Другим членам команды игрок сможет отдавать команды.

    В трейлере засветились как персонажи, знакомые по фильмам, так и новые герои и злодеи.

    Сценаристом выступает Дэн Абнетт — писал книги по Warhammer 40,000 и, собственно, комиксы по «Стражам Галактики».

    Релиз состоится 26 октября 2021 года на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Лучшие игры по «Властелину колец», часть вторая 6
    0
    24665
    Лучшие игры по «Властелину колец», часть вторая

    Присаживайтесь поудобнее, мы продолжаем наше путешествие по виртуальному Средиземью.

    Тред: милая история о фанате кинофантастики с 82-летним стажём глазами билетёра
    0
    37446
    Тред: милая история о фанате кинофантастики с 82-летним стажём глазами билетёра

    Это история про шотландца по имени Эдди, который ходит в кино с 1939 года и просто обожает кинофантастику с тех самых времён по сей день.

    Герои фэнтези, которые совершают меньшее зло ради высшего блага 5
    0
    87825
    Кто из героев фэнтези совершает меньшее зло ради высшего блага?

    Вспоминаем Фесса у Перумова, Глокту у Аберкромби и, конечно, Геральта у Сапковского.

    Читаем книгу: Клаудиа Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик»
    0
    154808
    Читаем книгу: Клаудия Грей «Звёздные войны. Учитель и ученик»

    Одна из самых высокооценённых книг нового канона по «Звёздным войнам» рассказывает о временах, когда молодой Оби-Ван обучался у Квай-Гона.

    Мир фантастики №211 (июнь 2021) 1
    0
    221941
    Мир фантастики №211 (июнь 2021)

    Индиана Джонс, «Пространство» и серая мораль.

    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена! 5
    0
    197368
    «Локи», серия 1: Мультивселенная должна быть уничтожена!

    Первая серия немного неспешная, но какие интересные темы поднимает! И, конечно, это бенефис Тома Хиддлстона.

    Настольные игры: новинки июня 2021 24
    0
    211726
    Настольные игры: новинки июня 2021

    Мы наконец сможем поиграть в самую премированную новинку прошлого года — «Руины острова Арнак», а также посетить пустынную планету Арракис,  мрачную вселенную игры Bloodborne и космос с командой звездолёта «Бибоп».

    Натали Портман 5
    0
    251484
    Натали Портман: матерь джедаев, леди Тор и спасительница планеты

    Мы видели её в церемониальных одеждах королевы Падме Амидалы, бритой наголо революционеркой в «V — значит вендетта», дочерью президента в «Марс атакует!» и возлюбленной скандинавского бога в «Торе».

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить