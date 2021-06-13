Игра по «Стражам Галактики» выйдет 26 октября

На презентации Square Enix первым делом показали видеоигру по «Стражам Галактики» от Eidos Montreal — Marvel’s Guardians of the Galaxy. Всё веселье — под зажигательный трек I’m Hero.
Трейлер
Геймплейный ролик
Игру характеризуют как одиночный приключенческий шутер от третьего лица. Игрок возьмёт на себя роль Звёздного Лорда, которому вместе с командой снова придётся иметь дело с угрозами галактических масштабов. Другим членам команды игрок сможет отдавать команды.
В трейлере засветились как персонажи, знакомые по фильмам, так и новые герои и злодеи.
Сценаристом выступает Дэн Абнетт — писал книги по Warhammer 40,000 и, собственно, комиксы по «Стражам Галактики».
Релиз состоится 26 октября 2021 года на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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