Игра по «Стражам Галактики» выйдет 26 октября

На презентации Square Enix первым делом показали видеоигру по «Стражам Галактики» от Eidos Montreal — Marvel’s Guardians of the Galaxy. Всё веселье — под зажигательный трек I’m Hero.

Трейлер

Геймплейный ролик

Игру характеризуют как одиночный приключенческий шутер от третьего лица. Игрок возьмёт на себя роль Звёздного Лорда, которому вместе с командой снова придётся иметь дело с угрозами галактических масштабов. Другим членам команды игрок сможет отдавать команды.

В трейлере засветились как персонажи, знакомые по фильмам, так и новые герои и злодеи.

Сценаристом выступает Дэн Абнетт — писал книги по Warhammer 40,000 и, собственно, комиксы по «Стражам Галактики».

Релиз состоится 26 октября 2021 года на PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One и Xbox Series.