Смотрим «презентацию» Disney+ Day

В 17:00 по МСК начинается трехчасовая «презентация» Disney+ Day, в рамках которой компания сделает ряд анонсов и поделится материалами по «Звездным войнам», киновселенной Marvel, проектам Pixar и не только.
Мы будем собирать все самое важное с трансляции в реальном времени.
«Хроники Спайдервика»
Disney запустила в производство сериал по мотивам серии детских приключенческих книг «Хроники Спайдервика».
Компания описывает проект как «современную историю о взрослении в сочетании с фантастическим приключением».
Других подробностей пока нет.
«Бэймакс!»
Первый трейлер мультсериала про главного героя «Города героев» — «Бэймакс!».
Премьера состоится летом 2022 года.
The Ice Age Adventures of Buck Wild
Disney анонсировала новый мультсериал во вселенной «Ледникового периода», который будет посвящен Баку из третьей и пятой частей.
И нет, за производство не отвечает Blue Sky Studios.
Картина выйдет в Disney+ 28 января 2022 года.
«Зачарованная 2»
Продолжение «Зачарованной» с Эми Адамс в главной роли под названием Disenchanted выйдет осенью 2022 года.
Новый «Хищник»
Disney объявила, что новый «Хищник» будет называться Prey. Фильм выйдет летом 2022 года в Hulu и Star (часть Disney+).
Действие ленты развернется 300 лет назад, а в центре сюжета будет женщина-воин Нару, которая яростно защищает свое племя команчи от высокоразвитого инопланетного хищника.
«Чип и Дейл спешат на помощь»
Фильм «Чип и Дейл спешат на помощь» выйдет в Disney+ весной 2022 года. Главных героев озвучат Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и стендап-комик Джон Мулани.
«Фокус-покус 2»
Продолжение «Фокуса-покуса» с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджими выйдет осенью 2022 года.
«Пиноккио»
Ремейк «Пиноккио», постановкой которого занимается Роберт Земекис, с Томом Хэнксом в главной роли выйдет осенью 2022 года.
«Под шлемом: Наследие Бобы Фетта»
Disney анонсировала документалку, посвященную самому известному охотнику за головами в далекой-далекой галактике — Бобе Фетту.
Она, кстати, уже вышла в онлайн-кинотеатре.
Cars on the Road
«Тачки» получат продолжение в виде мультсериала Cars on the Road. Молнию Маккуин и Мэтра озвучат те же актеры.
«Зверополис +»
На Disney+ выйдет мультсериал «Зверополис +». Премьера в 2022 году.
Marvel
Ближе к концу презентации Disney сделала много анонсов по киновселенной Marvel.
- «Что если…?» продлили на второй сезон;
- Сериал «Эхо»;
- Анимационный сериал Spider-Man: Freshman Year;
- Анимационный сериал «Я есть Грут»;
- Спин-офф «ВандыВижна» — «Агата: Дом Харкнесса»;
- Анимационный сериал Marvel Zombies.
«Лунный рыцарь»
Первый взгляд на «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком в главной роли. Ждем сериал в 2022 году — точной даты пока нет.
First teaser for #MoonKnight starring Oscar Issac has been released pic.twitter.com/7HQ9lG9g5x
— Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) November 12, 2021
«Женщина-Халк»
Первый взгляд на «Женщину-Халк». Сериал тоже должен выйти в 2022 году.
First teaser for #SheHulk has been released pic.twitter.com/w3f2cZZh6c
— Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) November 12, 2021
«Мисс Марвел»
Тизер-трейлер сериала «Мисс Марвел», который должен выйти в 2022 году — точной даты пока нет.
First teaser for #MsMarvel has been released pic.twitter.com/pc5SnmNVn1
— Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) November 12, 2021
Материал обновляется.
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