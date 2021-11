Смотрим «презентацию» Disney+ Day

В 17:00 по МСК начинается трехчасовая «презентация» Disney+ Day, в рамках которой компания сделает ряд анонсов и поделится материалами по «Звездным войнам», киновселенной Marvel, проектам Pixar и не только.

Мы будем собирать все самое важное с трансляции в реальном времени.

«Хроники Спайдервика»

Disney запустила в производство сериал по мотивам серии детских приключенческих книг «Хроники Спайдервика».

Компания описывает проект как «современную историю о взрослении в сочетании с фантастическим приключением».

Других подробностей пока нет.

«Бэймакс!»

Первый трейлер мультсериала про главного героя «Города героев» — «Бэймакс!».

Премьера состоится летом 2022 года.

The Ice Age Adventures of Buck Wild

Disney анонсировала новый мультсериал во вселенной «Ледникового периода», который будет посвящен Баку из третьей и пятой частей.

И нет, за производство не отвечает Blue Sky Studios.

Картина выйдет в Disney+ 28 января 2022 года.

«Зачарованная 2»

Продолжение «Зачарованной» с Эми Адамс в главной роли под названием Disenchanted выйдет осенью 2022 года.

Новый «Хищник»

Disney объявила, что новый «Хищник» будет называться Prey. Фильм выйдет летом 2022 года в Hulu и Star (часть Disney+).

Действие ленты развернется 300 лет назад, а в центре сюжета будет женщина-воин Нару, которая яростно защищает свое племя команчи от высокоразвитого инопланетного хищника.

«Чип и Дейл спешат на помощь»

Фильм «Чип и Дейл спешат на помощь» выйдет в Disney+ весной 2022 года. Главных героев озвучат Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и стендап-комик Джон Мулани.

«Фокус-покус 2»

Продолжение «Фокуса-покуса» с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджими выйдет осенью 2022 года.

«Пиноккио»

Ремейк «Пиноккио», постановкой которого занимается Роберт Земекис, с Томом Хэнксом в главной роли выйдет осенью 2022 года.

«Под шлемом: Наследие Бобы Фетта»

Disney анонсировала документалку, посвященную самому известному охотнику за головами в далекой-далекой галактике — Бобе Фетту.

Она, кстати, уже вышла в онлайн-кинотеатре.

Cars on the Road

«Тачки» получат продолжение в виде мультсериала Cars on the Road. Молнию Маккуин и Мэтра озвучат те же актеры.

«Зверополис +»

На Disney+ выйдет мультсериал «Зверополис +». Премьера в 2022 году.

Marvel

Ближе к концу презентации Disney сделала много анонсов по киновселенной Marvel.

«Что если…?» продлили на второй сезон;

Сериал «Эхо»;

Анимационный сериал Spider-Man: Freshman Year;

Анимационный сериал «Я есть Грут»;

Спин-офф «ВандыВижна» — «Агата: Дом Харкнесса»;

Анимационный сериал Marvel Zombies.

«Лунный рыцарь»

Первый взгляд на «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком в главной роли. Ждем сериал в 2022 году — точной даты пока нет.

First teaser for #MoonKnight starring Oscar Issac has been released pic.twitter.com/7HQ9lG9g5x — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) November 12, 2021

«Женщина-Халк»

Первый взгляд на «Женщину-Халк». Сериал тоже должен выйти в 2022 году.

First teaser for #SheHulk has been released pic.twitter.com/w3f2cZZh6c — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) November 12, 2021

«Мисс Марвел»

Тизер-трейлер сериала «Мисс Марвел», который должен выйти в 2022 году — точной даты пока нет.

First teaser for #MsMarvel has been released pic.twitter.com/pc5SnmNVn1 — Geek Vibes Nation (@GeekVibesNation) November 12, 2021

Материал обновляется.