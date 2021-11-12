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    Новости

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day

    12 ноября 2021
    12.11.2021
    204
    2 минуты на чтение
    Смотрим презентацию Disney+ Day

    В 17:00 по МСК начинается трехчасовая «презентация» Disney+ Day, в рамках которой компания сделает ряд анонсов и поделится материалами по «Звездным войнам», киновселенной Marvel, проектам Pixar и не только.

    Мы будем собирать все самое важное с трансляции в реальном времени.

    «Хроники Спайдервика»

    Disney запустила в производство сериал по мотивам серии детских приключенческих книг «Хроники Спайдервика».

    Компания описывает проект как «современную историю о взрослении в сочетании с фантастическим приключением».

    Других подробностей пока нет.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day 4

    «Бэймакс!»

    Первый трейлер мультсериала про главного героя «Города героев» — «Бэймакс!».

    Премьера состоится летом 2022 года.

    The Ice Age Adventures of Buck Wild

    Disney анонсировала новый мультсериал во вселенной «Ледникового периода», который будет посвящен Баку из третьей и пятой частей.

    И нет, за производство не отвечает Blue Sky Studios.

    Картина выйдет в Disney+ 28 января 2022 года.

    «Зачарованная 2»

    Продолжение «Зачарованной» с Эми Адамс в главной роли под названием Disenchanted выйдет осенью 2022 года.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day

    Новый «Хищник»

    Disney объявила, что новый «Хищник» будет называться Prey. Фильм выйдет летом 2022 года в Hulu и Star (часть Disney+).

    Действие ленты развернется 300 лет назад, а в центре сюжета будет женщина-воин Нару, которая яростно защищает свое племя команчи от высокоразвитого инопланетного хищника.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day 13

    «Чип и Дейл спешат на помощь»

    Фильм «Чип и Дейл спешат на помощь» выйдет в Disney+ весной 2022 года. Главных героев озвучат Энди Сэмберг («Бруклин 9-9») и стендап-комик Джон Мулани.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day 1

    «Фокус-покус 2»

    Продолжение «Фокуса-покуса» с Бетт Мидлер, Сарой Джессикой Паркер и Кэти Наджими выйдет осенью 2022 года.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day 2

    «Пиноккио»

    Ремейк «Пиноккио», постановкой которого занимается Роберт Земекис, с Томом Хэнксом в главной роли выйдет осенью 2022 года.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day 3

    «Под шлемом: Наследие Бобы Фетта»

    Disney анонсировала документалку, посвященную самому известному охотнику за головами в далекой-далекой галактике — Бобе Фетту.

    Она, кстати, уже вышла в онлайн-кинотеатре.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day 8

    Cars on the Road

    «Тачки» получат продолжение в виде мультсериала Cars on the Road. Молнию Маккуин и Мэтра озвучат те же актеры.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day 9 Смотрим «презентацию» Disney+ Day 10 Смотрим «презентацию» Disney+ Day 11

    «Зверополис +»

    На Disney+ выйдет мультсериал «Зверополис +». Премьера в 2022 году.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day 12

    Marvel

    Ближе к концу презентации Disney сделала много анонсов по киновселенной Marvel.

    • «Что если…?» продлили на второй сезон;
    • Сериал «Эхо»;
    • Анимационный сериал Spider-Man: Freshman Year;
    • Анимационный сериал «Я есть Грут»;
    • Спин-офф «ВандыВижна» — «Агата: Дом Харкнесса»;
    • Анимационный сериал Marvel Zombies.

    «Лунный рыцарь»

    Первый взгляд на «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком в главной роли. Ждем сериал в 2022 году — точной даты пока нет.

    Смотрим «презентацию» Disney+ Day 20 Смотрим «презентацию» Disney+ Day 21 Смотрим «презентацию» Disney+ Day 22 Смотрим «презентацию» Disney+ Day 23

    «Женщина-Халк»

    Первый взгляд на «Женщину-Халк». Сериал тоже должен выйти в 2022 году.

    «Мисс Марвел»

    Тизер-трейлер сериала «Мисс Марвел», который должен выйти в 2022 году — точной даты пока нет.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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