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    Новости

    Sony приобрела Crunchyroll за 1,2 миллиарда долларов

    10 декабря 2020
    Кот-император
    10.12.2020
    929
    0 минут на чтение
    Sony приобрела Crunchyroll за 1,2 миллиарда долларов

    AT&T и Sony завершили переговоры о продаже онлайн-кинотеатра Crunchyroll, специализирующего на аниме. Сделка ещё не закрыта, но стороны уже пришли к соглашению. Цена вопроса — 1,2 миллиарда долларов (ранее СМИ сообщали о 957 миллионах).

    Стриминг станет частью подразделения Funimation, которым уже владеет Sony. Сервис даст компании базу в 3 миллиона подписчиков и около 90 миллионов зарегистрированных пользователей.

    Sony уже владеет специализирующемся на аниме онлайн-кинотеатров Wakanim, который выступал конкурентом Crunchyroll. Оба сервиса вкладываются в эксклюзивные тайтлы и покупают лицензии уже вышедших проектов, однако из-за сложностей возникают ситуации, когда на разных площадках доступны разные сезоны аниме. Вероятно, сделка позволит упростить ситуацию для пользователей.

    Пока что команда Crunchyroll подчёркивает, что до завершения сделки они будут работать независимо.

    Мы знаем, что у вас могут быть вопросы, и приносим извинения за то, что пока не можем ответить всем. До закрытия сделки Crunchyroll и Funimation продолжат работать независимо. Несмотря на важные новости, мы всё те же Crunchyroll, какими были вчера, и будем продолжать предлагать вам больше аниме!

    Crunchyroll официально представлен и в России, сервис позволяет смотреть аниме как в оригинале, так и в переводе (субтитры, озвучка). Недавно на стриминге стартовал эксклюзив «Оникс: Равноденствие» по мотивам мезоамериканских мифов.

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    Кот-император
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