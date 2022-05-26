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    Новости

    Sony разрабатывает сериалы по Horizon и God of War

    26 мая 2022
    26.05.2022
    369
    0 минут на чтение
    Обзор «Horizon Запретный Запад». Идеальный открытый мир 15

    В ходе прошедшей бизнес-конференции Sony заявила, что в работе находится три сериала по мотивам видеоигр компании:

    • Netflix разрабатывает сериал по вселенной Horizon;
    • Amazon готовит сериал по God of War;
    • ещё некий партнёр занимается адаптацией сериала по симулятору Gran Turismo.

    Пока что никаких подробностей по этим проектам нет. О переговорах между Amazon и Sony ещё в марте писали Deadline.

    На конференции также заявили, что в работе находятся 10 адаптаций франшиз. Сейчас мы знаем как минимум о:

    • The Last of Us в формате сериала от HBO (в планах на 2023-й);
    • Twisted Metal в формате сериала от Peacock (без даты, ищут актёров);
    • Ghost of Tsushima в формате полнометражного фильма.

    Неизвестно, учитывает ли список ещё недавно вышедший Uncharted. Вероятно, скоро мы услышим анонс ещё нескольких проектов.

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