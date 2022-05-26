Sony разрабатывает сериалы по Horizon и God of War

В ходе прошедшей бизнес-конференции Sony заявила, что в работе находится три сериала по мотивам видеоигр компании:

Netflix разрабатывает сериал по вселенной Horizon;

Amazon готовит сериал по God of War;

ещё некий партнёр занимается адаптацией сериала по симулятору Gran Turismo.

Пока что никаких подробностей по этим проектам нет. О переговорах между Amazon и Sony ещё в марте писали Deadline.

На конференции также заявили, что в работе находятся 10 адаптаций франшиз. Сейчас мы знаем как минимум о:

The Last of Us в формате сериала от HBO (в планах на 2023-й);

Twisted Metal в формате сериала от Peacock (без даты, ищут актёров);

Ghost of Tsushima в формате полнометражного фильма.

Неизвестно, учитывает ли список ещё недавно вышедший Uncharted. Вероятно, скоро мы услышим анонс ещё нескольких проектов.