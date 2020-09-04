Комикс: круговорот

Комикс, нарисованный за пару лет до премьеры IX эпизода «Звёздных войн». Смотреть его ныне даже любопытно!
Читайте также
«Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — для тех, кому не понравились «Последние джедаи»
Алексей Ионов | 18.12.2019
Спорный и слабо написанный фильм, который, тем не менее, смотрится на одном дыхании.
Крис Террио о «Скайуокере. Восход»: «Каждое утро у нас был новый сценарий»
Дмитрий Кинский | 30.03.2020
Авторы меняли курс фильма по ходу производства.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
-
Новости фантастики
Джейсон Шрайер: ремейк Prince of Persia покажут 10 сентября
«Ведьмака 3» бесплатно обновят для консолей нового поколения и ПК
«Спутник» лидирует в топе хорроров американского iTunes
Лана Вачовски хотела, чтобы Хьюго Уивинг снялся в «Матрице 4»
«Довод» хорошо стартовал в российском прокате. Фильм уже собрал 36 млн рублей
Рекомендуем
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.