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    Комиксы | Фан | Юмор
    #Звёздные войны (Star Wars) #Наши комиксы #юмор

    Комикс: круговорот

    4 сентября 2020
    Кот-император
    04.09.2020
    10656
    0 минут на чтение
    #Звёздные войны (Star Wars) #Наши комиксы #юмор
    Комикс: круговорот 1

    Комикс, нарисованный за пару лет до премьеры IX эпизода «Звёздных войн». Смотреть его ныне даже любопытно!

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    «Звёздные войны: Скайуокер. Восход» — для тех, кому не понравились «Последние джедаи»

     Алексей Ионов |  18.12.2019

    Спорный и слабо написанный фильм, который, тем не менее, смотрится на одном дыхании.

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    Крис Террио о «Скайуокере. Восход»: «Каждое утро у нас был новый сценарий»

     Дмитрий Кинский |  30.03.2020

    Авторы меняли курс фильма по ходу производства.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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