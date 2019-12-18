Далёкая галактика в опасности! Кажется, павший больше тридцати лет назад император Палпатин жив и готов снова править Империей! Лучшие бойцы Сопротивления отправляются на поиски информации, способной подтвердить или опровергнуть слухи о воскрешении Императора. А Верховный лидер Кайло Рен ведёт собственные поиски.

Star Wars: The Rise of Skywalker Жанр: космическое фэнтези

Режиссёр: Джей Джей Абрамс

Сценаристы: Джей Джей Абрамс, Крис Террио

В ролях: Адам Драйвер, Оскар Айзек, Джон Бойега, Дейзи Ридли, Энтони Дэниелс, Иэн Макдермид, Билли Ди Уильямс, Марк Хэмилл, Кэрри Фишер

Премьера в России: 19 декабря 2019

Возрастной рейтинг: 16+

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«Звёздные войны: Возвращение джедая»

комикс «Звёздные войны: Тёмная империя»

Мы постарались обойтись в этой рецензии без спойлеров. Но если вы пришли только за ними, то раскройте эту плашку

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Да, почти все сливы сценария оказались подлинными. Палпатин жив, строит флот Звёздных разрушителей и он создал Сноука.

Люк появляется в виде призрака Силы.

Хан появляется в виде воспоминания Бена.

Бен вернётся на светлую сторону и умрёт, пожертвовав собой ради Рей.

Динамичная бессмыслица

По словам создателей, девятый эпизод должен был не только подвести черту под трилогией сиквелов, но и поставить точку во всей саге о Скайуокерах, начавшейся более сорока лет назад с самых первых «Звёздных войн» Джорджа Лукаса. Но в итоге «Скайуокер. Восход» оказался в лучшем случае столь же спорным и противоречивым фильмом, как и «Последние джедаи», а в худшем — лишний раз убедил скептиков, что настоящую точку в саге о Скайуокерах поставил сам Лукас в «Возвращении джедая», а вся новая трилогия — совершенно необязательная и насквозь вторичная поделка, которая мало того что не добавляет в Сагу ничего нового и оригинального, так ещё и полностью обесценивает концовку оригинальной трилогии, с героизмом Люка, самопожертвованием Энакина и победой повстанцев над Империей.

Разве что в «Восходе» «Звёздные войны» окончательно перестают притворяться фантастикой и отбрасывают любую претензию на научность. Сила полностью превращается в могущественную магию, всю галактику можно несколько раз пересечь из края в край за шестнадцать часов (как тебе такое, Филеас Фогг?), а герои в лучших традициях героического фэнтези переходят от поисков одного бессмысленного артефакта к поискам другого. И таки да, в далёкой-далёкой галактике теперь официально есть свой собственный, почти неубиваемый тёмный властелин с мириадами невесть откуда взявшихся безликих последователей и отсутствием каких-либо вменяемых планов.

При этом, несмотря на внушительный хронометраж, «Скайуокер. Восход» смотрится на одном дыхании. Благодаря резкому, динамичному монтажу фильм воспринимается как настоящее торжество экшена, сюжет не провисает ни на секунду, в каждой сцене что-то происходит, кто-то куда-то идёт, бежит или летит, с кем-то сражается или от кого-то огребает. А первые сцены и вовсе представляют собой почти клиповую нарезку кадров, создающую впечатление, что вместо полноценного фильма тебе зачем-то включили очередной трейлер.

Подобная манера монтажа вряд ли выбрана случайно. Скорее всего, она объясняется тем, что авторы, стремясь упихать в девятый эпизод слишком много материала, раздули хронометраж, и Абрамсу пришлось безжалостно вымарывать любые сцены, которые замедляли темп.

У подобной манеры повествования есть и ещё одно последствие. Абрамс не даёт передышки не только своим героям, но и зрителям. Сюжет несётся вперёд с такой скоростью, что у аудитории практически нет времени обдумать увиденное, и ты только задним числом понимаешь, что сценарий лишь кидается в тебя разрозненными кусками информации, даже не удосуживаясь хотя бы попытаться как-то объяснить происходящее. Лишь на финальных титрах начинаешь задаваться вопросами.

Нажмите, если не боитесь спойлеров! Как выжил Палпатин? Чем он занимался всё это время? Как он смог в абсолютной тайне создать такой гигантский флот звёздных разрушителей и где он раздобыл для них экипаж? Зачем нужно было закапывать всю эту армаду под землёй, если над планетой и так никто не летал? В чём заключался его гениальный план и какая роль в нём на самом деле отводилась Рей и Кайло? Кто такие рыцари Рен, откуда они взялись и чем занимались всё это время? Что такое, чёрт побери, силовая диада и почему мы раньше ничего о ней не слышали? Откуда взялись специальные ситхские навигаторы и почему прежде ситхи пользовались обычными маршрутами? Почему дизайн рукоятки древних ситхских кинжалов напоминает силуэт второй Звезды смерти? Да право слово, кто же обращает внимание на подобные мелочи!

При этом Абрамс временами очень щепетилен к деталям. Так, в одной из начальных сцен «Восхода» можно увидеть ответ на вопрос, вот уже пять лет не дававший покоя фанатам: «Кто такой Сноук?» Правда, ответ этот подан «на отвали» и мимолётом: стоит отвлечься на секунду, и всё — пропустили.

Отсутствие мотивов

Похоже, что Абрамс и его соавтор Крис Террио, пытаясь сделать сценарий как можно плотнее, стали жертвой собственных амбиций. Так что, когда пришло время монтажа, соавторы безжалостно вычеркнули любые нормальные объяснения поступков персонажей. Сюжет продвигается вперёд исключительно благодаря макгаффинам и роялям в кустах.

Про Палпатина уже сказано выше, но ведь и другие персонажи действуют так, будто предыдущие произведения нового канона рассказывали о ком-то другом. Взять хотя бы шпиона, высокопоставленного офицера Первого Ордена, передавшего Сопротивлению информацию о планах Кайло Рена. Думаете, он сдал своих, потому что вдруг испытал угрызения совести и осознал всю глубину своего заблуждения? Да куда там, его поступки определяются фразой «выкуси, Верховный лидер!».

А Рыцари Рен, которые должны были сыграть значительную роль ещё в «Пробуждении Силы»? Неудивительно, что о них раньше никто не слышал. Настолько бесполезных персонажей ещё поискать надо. Весь фильм они только и делают, что пафосно и бесцельно шатаются по экрану, а в финале с ними расправляются буквально за пару минут. И это их боялся сам Люк?

С оглядкой на фанатов

«Восход» очень наглядно иллюстрирует смену настроений в Lucasfilm: судя по всему, там теперь официально не любят восьмой эпизод. Хотя Абрамс и компания и не могут официально отречься от «Последних джедаев», режиссёр старательно запихал всё наследие Райана Джонсона на самую дальнюю антресоль и вспоминал о нём только в тех случаях, когда иначе было нельзя по сюжету или же когда идеи Джонсона играли ему на руку. Придумал Райан интересную задумку с силовой связью Кайло и Рей? Отлично, мы пойдём ещё дальше и изобретём силовую межпространственную дуэль на световых мечах! Помните одну из самых спорных и запоминающихся сцен «Последних джедаев», где Люк выбрасывает свой световой меч? Мы очень хитро отзеркалим эту сцену, показав эволюцию её участников.

В остальном же Абрамс ведёт себя так, будто бы «Последних джедаев» никогда не существовало. Проговори он пару моментов в начальных титрах (которые здесь начинаются совершенно глупой фразой «Мёртвые заговорили!»), и «Восход» можно было бы смотреть сразу после «Пробуждения Силы». Под видом финала трилогии Джей Джей Абрамс снял свою версию восьмого эпизода и девятый эпизод разом. Вот только если Джонсон старательно деконструировал сами принципы, на которых были основаны «Звёздные войны», то Абрамс снова собрал все возможные клише, скопировал ключевые элементы «Возвращения джедая» и вытащил из пыльных сундуков всех более-менее заметных персонажей оригинальной трилогии, которые успели и не успели засветиться в сиквелах, включая эвоков.

Выход «Последних джедаев» спровоцировал огромную волну публичного недовольства фанатов, и хотя и Райан Джонсон, и Кэтлин Кеннеди, и все остальные на Lucasfilm публично отреклись от самых ярых критиков «восьмёрки», обвинив их во всех возможных грехах, девятый эпизод словно бы снимался с оглядкой на тех же самых фанатов. Особенно это очевидно по уменьшившийся роли Роуз Тико. Героиня Келли Мэри Трэн в фильме присутствует, но её участие в событиях сведено до минимума, а когда персонаж всё-таки появляется в кадре, то ведёт себя совсем иначе, чем в «Последних джедаях». А из промо-кампании «Восхода» её, кажется, и вовсе удалили.

Другой пример оглядки на фанатов встречается в третьем акте «Восхода»: в финале картины бросаются в глаза монтажные склейки финальных сцен, в которых события могли бы пойти по другому сценарию. Складывается впечатление, что сначала эти сцены и были сняты несколько иначе, а затем Абрамс переделал финал, стремясь угодить как можно большему числу зрителей.

А ещё Джей Джей действительно попытался угодить всем. Шипперите отношения Финна и По? Ловите пару намёков на их излишне крепкую дружбу. Шипперите Финна и Рей? Ловите и вы. Фанатеете от Рейло? Запасайтесь платочками.

Светлая сторона Силы

Согласившись снять девятый эпизод саги, Джей Джей Абрамс попал в незавидное положение. Ему нужно было как-то увязать два крайне противоречивых фильма, утихомирить недовольную «Последними джедаями» часть фанбазы, ответить на все намеки, вопросы и тайны, щедро разбросанные по предыдущим частям, и как-то подвести повествование хотя бы к подобию финала. И это при том, что Кэрри Фишер, вокруг которой и собирались строить сюжет фильма, скончалась задолго до съёмок.

Надо признать, что Абрамс старается изо всех сил, и его старания видны во всём, что не касается сценария. Как уже упоминалось, «Восход» — самая динамичная часть саги, и к технической стороне девятого эпизода никаких претензий нет: фильм снят очень красиво и зрелищно, в нём хватает запоминающихся сцен, ярких и трогательных моментов и забавных диалогов, причём в последнем больше всех преуспел знаменитый оптимист C-3PO.

Но по-настоящему любовь Абрамса к далёкой-далёкой галактике проявляется в сценах с участием Кэрри Фишер. Режиссёр, как и обещал, не только красиво и трогательно попрощался с дерзкой и героической принцессой (имя Кэрри Фишер появляется в финальных титрах первым), но и сделал экранную смерть Леи одним из основополагающих моментов всей трилогии сиквелов.

Абрамсу в принципе повезло с актёрами. Талантливая игра многих часто спасает отдельные сцены и заставляет сопереживать героям, забыв о глупостях и нелогичностях сценария. После событий «Последних джедаев» герои сильно поменялись и прибавили в уверенности: Рей стала гораздо более спокойной и могущественной, а Финн превратился в достойного и смелого бойца Сопротивления. Лишь По поначалу ведёт себя как всё тот же лихой и безрассудный пилот, но ближе к финалу свалившийся на его плечи груз ответственности меняет и его.

О Кайло Рене сложно что-то говорить без спойлеров, но нельзя не отметить, что Адам Драйвер хорош, а его персонаж, начинавший как нервная истеричка и косплеер своего знаменитого деда, за два последних фильма выходит из тени Дарта Вейдера и раскрывается совершенно по-новому. А уж финальные сцены с его участием и вовсе закрепляют за Кайло звание одного из лучших персонажей сиквелов.

После того как «Пробуждение Силы» и «Последние джедаи» несколько проредили ряды старой гвардии, на помощь молодому актёрскому составу пришёл Билли Ди Уильямс, и, ситх побери, если не задаваться вопросом, почему его персонаж на много лет застрял в пустыне (это объяснялось в сливах к фильму, но, видимо, осталось на полу монтажной комнаты вместе с мотивами ряда других персонажей), то его присутствием на экране можно только наслаждаться: Лэндо хорош, красив и обаятелен. Всем бы на девятом десятке лет столько энергии.

А вот присутствие Иэна Макдермида разочаровывает. Одному из самых ярких актёров трилогии приквелов попросту нечего играть в новом фильме. Даже в серии комиксов «Тёмная империя» возвращение Императора с того света было обставлено логичнее.

* * *

«Восход» получился столь же противоречивым и неоднозначным, как и вся новая трилогия. Яркий, зрелищный, динамичный и безупречный с технической точки зрения фильм страдает от спорных сценарных решений, нулевой мотивации большинства персонажей и отсутствия хоть какого-то объяснения происходящего, и временами лишь отличная актёрская игра и достойная режиссура вытягивают провальные по написанию сцены.

Но в то же время Абрамс заслуживает только добрых слов за то, как он обставил на экране прощание с Кэрри Фишер и её героиней. А теперь «Звёздным войнам» и правда пора на перезагрузку, поскольку нельзя и дальше выезжать на одном лишь наследии оригинальной трилогии.