Сегодня Disney и Lucasfilm опубликовали финальный трейлер девятого эпизода «Звёздных войн», премьера которого состоится 19 декабря. Помимо прочего, трейлер во многом подтвердил описание основных сюжетных ходов картины, утёкшее в интернет. Мы не можем знать, есть ли тут хоть слово правды, а потому рекомендуем вам относиться к этой «утечке» с долей скепсиса. Но если утечка настоящая, то вся эта статья — один гигантский спойлер.

Осторожно, спойлеры! Если не хотите заранее знать сюжет «Скайуокера. Восход», закройте эту статью прямо сейчас. Лучше почитайте первые отзывы на сериал «Мандалорец» или наши интервью с Джей Джей Абрамсом и Билли Ди Уильямсом. Итак, спойлеры начинаются ниже этой картинки…



А если вы всё ещё с нами и вам не терпится узнать, о чём говорится в спойлерах, вот вам краткий пересказ событий фильма.

Палпатин жив!

Рей — внучка Палпатина!

Люк мёртв, но возвращается в виде призрака Силы!

Лея умирает, но прежде Люк учит её одному важному фокусу!

У Лэндо есть дочь, которую мы даже встретим.

Финн и По целы и невредимы.

Хакс — шпион Сопротивления, но Кайло убивает его за это коварное и неожиданное предательство.

Потом Кайло возвращается к свету и гибнет в финальной драке с Палпатином.

В финале Рей и компания побеждают Палпатина (не без помощи призраков Люка и Леи).

Рей берёт фамилию «Скайуокер».

Теперь подробнее.

В поисках секретного макгаффина

Сразу после вступительных титров мы увидим сцену из прошлого, в которой Люк учит Лею джедайским трюкам. Близнецы сражаются на световых мечах, после чего Лея признаётся брату, что вынуждена прервать обучение, так как ждёт ребёнка. Сразу после этого повествование переносится в настоящее, где постаревшая Лея переняла у Люка эстафету и продолжает обучение Рей.

Тем временем Кайло Рен занят поисками загадочного макгаффина под названием «Искатель пути», который вроде как должен привести его к источнику силы Сноука. Генералы Хакс и Прайд не очень довольны тем, чем занят Верховный лидер Первого ордена, но вынуждены таскаться за начальством по задворкам галактики. Кайло возглавляет нападение на планете с заснеженным лесом и в итоге приходит к Оракулу, которая отдаёт ему искомое устройство.

Тем временем Финн и По прилетают на базу, расположенную на ледяном астероиде, и встречаются со связным, который работает посредником между Сопротивлением и шпионом в рядах Первого ордена. Шпион передаёт информацию о поисках Рена. В этот момент на базу вламываются штурмовики Первого ордена. Финну с По приходится удирать и спасать свои шкуры с помощью самоубийственных манёвров на «Тысячелетнем соколе».

Кайло Рен отправляется по координатам, которые дал ему «Искатель пути». Кайло прибывает на пустую мёртвую планету Экзогол в Неизведанных Регионах. Там он видит гигантский куб, парящий над поверхностью, идёт к нему, спускается под землю и находит там крайне дряхлого человека, который явно при смерти. Дед представляется как Дарт Сидиус и объясняет, что тридцать лет назад он пережил падение в реактор второй Звезды смерти, сбежал в Неизведанные Регионы и последние три десятка лет пытался восстановить свою Империю.

Палпатин рассказывает Кайло свою теорию о «Диадах Силы». Согласно ей, время от времени Сила порождает на свет двух крайне могущественных пользователей Силы. Объединившись, они становятся особенно сильны. Палпатин говорит, что Кайло и Рей — две части такой Диады, и просит Рена привести к нему Рей. Бывший Император говорит, что он при смерти и хочет, чтобы Рей и Рен правили галактикой вместе после его кончины. Он рассказывает, что за прошедшие годы успел отгрохать целый флот звёздных разрушителей, каждый из которых оснащён суперлазерами калибра Звезды смерти и способен уничтожать целые планеты.

Финн и По возвращаются на базу Сопротивления и рассказывают Лее о своих находках. Но сопротивленцы не имеют понятия, куда направился Рен. Тогда Лея вспоминает о своём старом знакомом, который может что-то знать об «Искателе пути» или Неизведанных Регионах. Она направляет Финна, По, Рей, Чубакку и дроидов на планету Пассана на поиски этого знакомого. Прибыв на Пассану, герои обнаруживают, что там в самом разгаре гигантский фестиваль.

Открытия в песке

Пока Чубакка отчаянно пытается затеряться в толпе, Кайло снова устанавливает с Рей телепатическую связь и выясняет её местонахождение. Тем временем Чуи замечает знакомого Рей и по совместительству старого приятеля вуки — Лэндо Калриссиана. Лэндо рассказывает сопротивленцам о кинжале, который может привести их в нужное место.

Много лет назад Люк и Лэндо искали приспешника ситхов по имени Очи и проследили за его кораблём до самой Пассаны, где след оборвался. В это время Лэндо узнал, что Первый орден похитил его ребёнка. Вместо того чтобы отправиться на поиски, Лэндо попрощался с Люком и осел на Пассане. Теперь же Лэндо сообщает сопротивленцам координаты места, где в последний раз видели корабль Очи, желает им удачи и идёт и дальше предаваться горю, унынию и фестивалю.

Герои отправляются по наводке Лэндо и в итоге обнаруживают корабль Очи. Вид корабля пробуждает у Рей воспоминания о детстве — именно его она видела в небесах Джакку, когда лишилась родителей. Тут земля под героями проваливается, и они попадают в сеть подземных туннелей, где и покоятся останки Очи и тот самый кинжал, о котором говорил Калриссиан. Трипио говорит, что на кинжале выведены письмена на языке ситхов, но он не может их прочитать из-за ограничений в программировании. По сообщает, что у него есть старый знакомый, который может помочь обойти программу. Чубакка забирает кинжал, и вся группа направляется к выходу из туннелей.

Внезапно путь им преграждает огромный агрессивный песчаный червь, который, видимо, перепутал Пассану с Арракисом. Червь загоняет сопротивленцев в угол, и тут Рей замечает, что чудище ранено. Применив неведомую ей доселе способность, Рей исцеляет червя. Довольное чудище оставляет героев в покое и позволяет им сбежать.

Выбравшись на поверхность, сопротивленцы замечают в небе звёздный разрушитель Первого ордена и понимают, что Кайло нашёл их, а штурмовики уже успели захватить «Тысячелетний сокол». Герои прячутся в корабле Очи и пытаются завести эту рухлядь, а Рей решает купить друзьям немного времени, выходит наружу и пытается отвлечь Кайло Рена.

Пока Кайло и Рей развлекаются, рыцари Рен берут в плен Чубакку, отнимают у него кинжал и сажают вуки на борт тюремного транспорта. Рей и Кайло замечают транспорт и начинают с помощью Силы играть кораблём в «тяни-толкай»: Рей пытается опустить его на землю, а Рен — услать куда подальше. Кайло начинает одерживать верх, и тут Рей от отчаяния случайно заряжает в транспорт разряд Молний Силы. Корабль взрывается, выживших нет. Воспользовавшись суматохой, По, Финн и дроиды заводят дряхлый звездолёт, подбирают Рей и дают дёру.

Неожиданные откровения

Герои прилетают на снежную планету Киджими, где По ищет свою старую знакомую, охотницу за головами Зорри Блисс. Зорри приводит их к маленькому инопланетянину по имени Бабу Фрик, который взламывает программу Трипио. Бабу говорит собравшимся, что сможет заставить C-3PO прочесть надпись на кинжале (хоть сам кинжал и утерян, Трипио успел сохранить надпись в памяти), но в процессе вся память дроида будет стёрта.

Пока герои спорят о том, что им нужно найти другой способ перевести надпись, C-3PO решает пожертвовать своей личностью, обводит друзей взглядом в последний раз и позволяет Бабу довести процесс до конца. Мы видели кадры из этой сцены в сегодняшнем трейлере, и они подтверждают достоверность как минимум этого отрывка. Трипио переводит надпись, которая указывает координаты личного «Искателя пути» Императора.

Тем временем Кайло снова связывается с Рей по телепатическому скайпу и начинает рассказывать, что этим кинжалом в своё время убили родителей Рей. Много лет назад Очи поручили расправиться с людьми, которые пытались спрятать дочку от всей галактики, и забрать девочку. Очи справился с первой частью задания, но найти ребёнка не смог и улетел с Джакку. Именно этот момент и запомнила Рей. Девушка теряет самообладание, и они с Кайло устраивают дуэль на световых мечах на расстоянии!

Поскольку Кайло удалось снова выяснить местонахождение Рей, флот Звёздных разрушителей прибывает на Киджими. Зорри даёт сопротивленцам устройство, позволяющее незаметно проскользнуть мимо их радаров и удрать. Однако прежде сопротивленцы решают заглянуть на борт флагманского корабля Рена и вернуть себе «Сокол». Поднявшись на борт, герои выясняют, что Чуи жив и также находится на борту. Пытаясь спасти его, герои попадают в плен.

Тем временем Кайло с поверхности планеты связывается с Рей и выясняет, что девушка — в его покоях на борту звёздного разрушителя. Рен окончательно раскрывает Рей тайну её происхождения. Оказывается, всё это время он в основном говорил ей правду: родители девушки и правда были никем, они действительно были убиты на Джакку. Но вот её дедушкой… её дедушкой был сам Палпатин, который вынес из своего поражения на Эндоре вывод, что семейные связи решают всё и нужно срочно обзаводиться потомством. Как только связь обрывается, Рей понимает, что пора валить.

Тем временем остальные герои уже готовятся прощаться с жизнью, как вдруг является генерал Хакс и спасает их. Оказывается, Хакс и был шпионом Сопротивления. Он помогает героям сбежать. После этого появляется Рен, убивает Хакса за предательство интересов режима и приказывает новому командующему войсками, генералу Прайду, взорвать Киджими в доказательство своей безграничной преданности Первому ордену. Прайд, разумеется, рад стараться. Очередная планета погибает в мгновение ока.

Возвращение на Эндор

Переведенная C-3PO информация приводит сопротивленцев ко второму «Искателю пути», который оказывается… в обломках второй Звезды смерти, рухнувших на поверхность лесной луны Эндора. По пути к месту крушения герои встречают девушку по имени Джанна. Её записали в ряды вооруженных сил Первого ордена ещё в раннем детстве, но девушка сбежала и осела на Эндоре. Выясняется, что Джанна — дочка Лэндо. Джанна помогает Рей добраться до обломков Звезды смерти.

В тронном зале Императора Рей находит второй «Искатель пути». Там-то ей и является видение возможного будущего, в котором девушка переходит на Тёмную сторону.

Придя в себя, Рей замечает в тронном зале незваного гостя — Кайло. Рен отбирает у девушки «Искатель пути», уничтожает его и говорит, что единственный способ для неё узнать местоположение Императора — отобрать второй «Искатель» у него. Разгорается очередная дуэль на световых мечах.

Тем временем на затерянной в джунглях базе Сопротивления умирает Лея — её час настал. Но перед смертью она слышит знакомый голос, который сообщает сестре, что ей пора усвоить один последний урок.

Кайло и Рей чувствуют смерть Леи, Рей оправляется от шока раньше, пользуется моментом и нашампуривает противника на его собственный меч. Рей говорит поверженному сопернику, что никогда не перейдёт на Тёмную сторону, исцеляет его рану с помощью своей новой способности и уходит восвояси. Остальные сопротивленцы также грузятся на борт «Сокола» и улетают на базу.

К оставшемуся среди обломков «Звезды смерти» Кайло является призрак его отца. Хан говорит сыну, что никогда не поздно вернуться к свету и сделать правильный выбор. Бен Соло выбрасывает красный световой меч, отвергает личность Кайло Рена и отправляется спасать галактику от Палпатина.

Бегство от самой себя

Рей возвращается на Ах-То. Испугавшись своих недавних поступков, узнав о своём происхождении и увидев свою тёмную версию, Рей решает последовать по стопам Люка и уйти в добровольное изгнание. Она выбрасывает куда подальше световой меч, но тут его ловит чья-то призрачная рука. Люк Скайуокер признает все свои ошибки и убеждает Рей закончить то, что он начал тридцать лет назад. Он поднимает из воды свой утонувший крестокрыл и дарит девушке световой меч, что некогда принадлежал Лее. Рей улетает на Экзогол.

Тем временем на базе Сопротивления герои узнают о смерти Леи. R2-D2 восстанавливает С-3PO из резервной копии, которую тайком сделал во времена «Пробуждения Силы». На базу возвращается Лэндо, который передумал сидеть в изгнании и хочет помочь. Рей пересылает на базу координаты Экзогола, и Сопротивление готовится к последнему бою.

Финальное противостояние

Рей находит Палпатина, который подтверждает слова Кайло. Палпатин подначивает Рей убить его в гневе и скатиться на Тёмную сторону. Тем временем на планету прибывает Бен Соло. Без оружия, пользуясь одной лишь Силой, он прокладывает себе путь через рыцарей Рен. Бен входит в тронный зал как раз вовремя, чтобы предостеречь Рей от необдуманных действий. Они решают выступить против Императора вместе. Сидиус радуется прибытию Бена, связывает Бена с Рей и начинает вытягивать из них жизненную силу, которая возвращает дряхлому старцу силу, молодость и здоровье.

Тем временем сопротивленцы сражаются с флотом имперских разрушителей. Джанна и Финн возглавляют самоубийственную вылазку на флагман Первого ордена, чтобы вывести его из строя и тем самым вроде как нарушить связь между остальными кораблями и помешать им разлететься по галактике. Причем делать они это будут, судя по всему, верхом на орбаках — мохнатых лошадках.

Палпатин угощает Бена зарядом молний, и тот падает в бездну. Занавес, больше в этой трилогии мы его не увидим. Но мы с вами прекрасно знаем, что злодеи «Звёздных войн» в принципе не замечают падений в бездны, — сам Палпатин тому живой пример. Рей хватает оба световых меча и готовится к смерти. Но тут появляются призраки Люка и Леи, и вместе они одолевают Сидиуса раз и навсегда. В это время Финн и Джанна уничтожают флагман Прайда и думают, что им конец, но в последний момент их спасает «Сокол» сами знаете с кем за штурвалом.

Далее следуют сцены победы, как две капли воды похожие на сцены победы в «Возвращении джедая». Рей собирает из мечей Люка и Леи собственный меч. Затем Рей, Финн, По, Джанна, Чуи зачем-то летят на Татуин и закапывают непригодившиеся детали мечей в песках возле бывшей фермы Ларсов. Какой-то прохожий говорит, что давно тут никого не видел, и спрашивает имена нежданных гостей. Рей отвечает, что её зовут Рей Скайуокер. Герои смотрят на восход новой мирной эры, а за ними наблюдают знакомые призрачные фигуры.

Конец. Фанфары. Авторы сценария Крис Террио и Джей Джей Абрамс. Режиссёр Джей Джей Абрамс…