Sony запускает в работу мультфильм о K-Pop группе, участницы которой охотятся на демонов

Анимационная студия Sony Pictures, подарившая миру «Человек-Паук: Через вселенные», запускает в работу музыкальный мультфильм про участниц K-Pop-группы, которые по совместительству занимаются охотой на демонов.

Проект так и называется — K-Pop: Demon Hunters. Его режиссёрами выступят Мэгги Канг («Лего: Ниндзяго») и художник-постановщик Крис Аппелханс (его портфолио включает «Кота в сапогах», «Бесподобного мистера Фокса», «Хранителей снов» и «Волшебный парк Джун»).

Канг создаёт мультфильм как дань уважения музыке её родины, музыке, на которой выросла постановщица. «Охотницы на демонов» описываются как приключенческий боевик. В центре сюжета окажутся исполнительницы, которым приходится вести двойную жизнь: и в качестве артисток, и в качестве скрытных воительниц.

Продюсером выступит лауреат «Оскара» Арон Уорнер. Свою статуэтку он получил за «Шрека».Сценарий напишут Ханна Макмена и Даня Хименес. Их прошлая работа Luna Likes вошла в Чёрный список сценариев латиноамериканских сценаристов.

Должность ведущего художника займёт Минцзюэ Хелен Чен («Райя и последний дракон», «Город Героев»), арт-директором станет Эми Томпсон («Райя и последний дракон», «Ральф против интернета»).