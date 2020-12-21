Чёрный список 2020: лучшие неснятые фантастические сценарии. Лучшие ли?

В 2005 году голливудскому исполнительному директору по развитию Франклину Леонарду пришла в голову идея: он решил опросить знакомых ему представителей киноиндустрии (продюсеров, агентов и других лиц, принимающих решения о дальнейшей судьбе проектов), какие сценарии им особенно понравились из ещё не запущенных в производство. Затем он опубликовал перечень работ, получивших больше всего голосов. Так на свет появился первый Чёрный список сценариев. Начинание пришлось по душе как киноделам, так и прессе. Чёрный список стал ежегодной традицией. У него появились подражатели — например, Hit List, Blood List (лучшие сценарии в жанре ужасов), Brit List (лучшие сценарии авторов из Великобритании), GLAAD List (ЛГБТ-инклюзивные сценарии) и т. д. Но Чёрный список остаётся наиболее известной подборкой.

Голливуд не был бы Голливудом, если бы создатели Чёрного списка не попытались заработать на популярности своей идеи. Проект обзавёлся сайтом. Помимо собственно составления и публикации Чёрного списка, сайт предлагает ряд платных услуг для начинающих авторов, которые не входят в состав Гильдии американских сценаристов и мечтают попасть в высшую лигу. Так, за 30 долларов в месяц любой желающий может загрузить на сайт свой сценарий. Профессиональный отзыв на работу обойдётся в 75 долларов.

Стоит подчеркнуть: хоть многие киносайты называют Чёрный список подборкой «лучших» голливудских сценариев, его составители подчёркивают, что это не так. Это работы, которые особенно понравились продюсерам — и речь идёт даже не обо всём Голливуде, а лишь о тех людях, кого опросили.

Чёрный список 2020 года был собран по результатам голосования 375 человек, которые назвали до десяти наиболее понравившихся им сценариев. В перечень попали 80 работ, получившие семь и более упоминаний.

Ранее мы писали «Чёрный список»: самые интересные неснятые сценарии 2016 года Каждый год в Голливуде публикуют Чёрный список самых интересных неснятых сценариев. Мы заглянули в список этого года и прикинули, что из него реально может попасть на экраны.

Также важно понимать, что в контексте кинопроизводства «понравившийся сценарий» может означать разное: может, он произвёл сильное впечатление с точки зрения художественных достоинств, а может, у концепции большой коммерческий потенциал. Работа с интересно звучащей или актуальной завязкой, которую можно экранизировать за относительно небольшие деньги, имеет больше шансов попасть в список, чем масштабные концепции, которые в принципе редко получают зелёный свет — особенно в последние годы.

Чёрный список можно рассматривать как своего рода барометр Голливуда. Изучая списки за прошлые годы, можно увидеть, как жанры и направления набирали и теряли популярность, проследить за попытками авторов подстроиться под тенденции и написать то, что сейчас проще всего продать. Например, несколько лет назад в Чёрных списках было немало сценариев байопиков и историй по мотивам реальных событий. Сейчас таких сюжетов куда меньше, зато стало больше историй с женщинами в главных ролях и сюжетов социальной направленности. Также современные авторы часто делают особый акцент на цвете кожи персонажей и их ориентации.

Но что насчёт фантастики? Некоторые Чёрные списки радовали нас внушительным количеством работ в этом жанре с любопытными завязками. К сожалению, Чёрный список 2020 года не из их числа. И всё же нашим читателям могут быть интересны десятка полтора сценариев из 80. Мы немного расскажем о каждом из них.

Будь ты последним (If You Were the Last)

Место: 4 (25 голосов)

Автор: Анжела Бурасса (Angela Bourassa)

Логлайн: Два астронавта, считающие, что навсегда потерялись в космосе, влюбляются, привыкают к своей изолированной жизни, а затем внезапно возвращаются на Землю.

Судя по логлайну, фантастический элемент в виде космического путешествия здесь используется лишь в качестве отправной точки. Основная часть действия развернётся уже на нашей планете и будет посвящена сложным взаимоотношениям двух героев, вернувшихся к цивилизации.

Это может быть и плюсом, и минусом. С одной стороны, Фабрика Грёз произвела тысячи драм и мелодрам на любой вкус — необычная завязка, по крайней мере, позволит выделить эту историю. С другой, если авторы не сумеют придумать ничего нового, им вряд ли поможет космическое вступление.

Верни меня назад (Bring Me Back)

Место: 6 (22 голоса)

Автор: Кросби Селандер (Crosby Selander)

Логлайн: Совершающая межзвёздное путешествие женщина влюбляется во время симуляции криосна и пытается понять, является ли её избранник настоящим пассажиром корабля или же плодом её воображения.

Вторая любовная история в космосе из Чёрного списка 2020 года. Но её завязка выглядит куда более интересной. Криосон давно используют в космической фантастике как основу для множества сюжетов, но сам по себе этот элемент слабо исследован — по крайней мере, в кинематографе. В лучшем случае всё сводится к фоновым кошмарам героев во время пробуждения — как, например, в «Горизонте событий».

Так что из идеи вполне можно выжать что-то интересное — в духе «Вечного сияния чистого разума» или раннего Нолана. Всё, как обычно, упирается в качество самого сценария. Из фантастических работ Чёрного списка 2020 года именно «Верни меня назад» может похвастать наиболее серьёзной поддержкой. Сценарий приобрела студия Legendary, а это заметно увеличивает шансы на реализацию.

Гадкое видео (Video Nasty)

Место: 10 (18 голосов)

Автор: Крис Томас Девлин (Chris Thomas Devlin)

Логлайн: Трое подростков берут напрокат проклятую видеокассету и попадают в слэшер из восьмидесятых, который угрожает навсегда заточить их в ловушку.

Видеокассета? Прокат? В 2020? Это точно фантастика! Если без шуток, предложенную автором идею нельзя назвать новой. Первое, что приходит в голову — «Последний киногерой» и «Плезантвиль». Но наибольшее сходство наблюдается с вышедшими в 2015 году «Последними девушками», где была очень похожая завязка. К сожалению, тот фильм публика практически не заметила, и запланированный сиквел снимать не стали. Возможно, «Гадкое видео» окажется удачливее.

Неясно, поможет ли ностальгия по 1980-м реализации проекта. Она верно служила создателям многих недавних фильмов и сериалов, но любая мода рано или поздно заканчивается. Если массовое увлечение восьмидесятыми продлится ещё пару лет, оно станет подспорьем для проекта. Если же оно в скором времени стихнет, то сценарий точно ляжет на полку.

Клуб призраков субботнего вечера (Saturday Night Ghost Club)

Место: 11 (17 голосов)

Автор: Стив Десмонд, Майкл Шерман (Steve Desmond, Michael Sherman)

Логлайн: На двенадцатилетнего мальчика начинает охоту жуткий призрак. Подросток, его эксцентричный дядя и трое других неудачников создают клуб исследователей сверхъестественного. Исследуя все паранормальные объекты в городе, они пытаются отыскать призрака, который мучает мальчика, и противостоять ему.

Хоть в логлайне и не указано конкретное время действия, можно предположить, что он, скорее всего, создавался под влиянием таких фильмов восьмидесятых — и о восьмидесятых, — как «Охотники за привидения», «Пропащие ребята» и «Оно». Всё это хорошие примеры для подражания. Вопрос в том, удалось ли авторам привнести оригинальные элементы или их работа — очередной оммаж восьмидесятым. Во втором случае всё сказанное выше про приходящую и уходящую моду применимо и к этой работе.

Потрошитель (Ripper)

Место: 17 (15 голосов)

Автор: Деннис МаДжи Фэллон (Dennis MaGee Fallon)

Логлайн: Лондон, 1888 год. От рук жестокого убийцы умирают подруги женского преступного синдиката «Сорок слонов», и синдикат начинает охоту на маньяка — Джека Потрошителя.

Некоторые из наших читателей наверняка закатили глаза — мол, опять эти феминистки со своей повесткой! Но хотите верьте, хотите нет, в XIX веке в Лондоне действительно действовала одноимённая женская преступная группировка (про неё даже есть страничка в русской Википедии). Если автор решил натравить на неё Джека Потрошителя (или натравить дам на маньяка) — почему бы нет?

Беспокойство тут скорее вызывает злодей. Парадоксально, но, хотя про Джека Потрошителя снято много фильмов, большинство из них не назовёшь не то что хорошими, но и просто запоминающимися. Сложно сказать, почему. Казалось бы, сочетание викторианского антуража и так и не раскрытой загадки должно было давно подарить нам аналог «Семи» в XIX веке. Увы, многие режиссёры умудряются скатываться или в какой-то трэш или уж в слишком откровенную для сеттинга фантастику. Учитывая это обстоятельство, если «Потрошитель» и будет снят, то вряд ли сумеет переломить эту тенденцию. Впрочем, как знать? Вдруг женщинам удастся сделать то, что не получалось у мужчин?

Мой дорогой ты (Мy Dear You)

Автор: Меган Кеннеди (Meghan Kennedy)

Место: 28 (11 голосов)

Логлайн: Основано на рассказе Рэйчел Хонг (Rachel Khong). Любовная история в загробном мире, повествующая о том, как сложно отпустить прошлое, даже если настоящее — в прямом смысле слова рай. Тесс продолжает искать любовь всей своей жизни, даже не подозревая, что он всё это время находится рядом и помогает ей в поисках.

Ещё один характерный пример сценария, где фантастический антураж, по всей видимости, добавлен только чтобы сюжет отличался от сонма однотипных историй с аналогичным подтекстом. А то, что в данном случае этот подтекст ещё и прямо указан в логлайне, не добавляет особого интереса к проекту.

Мальчик, который умер (The Boy Who Died)

Автор: Мониша Дадлани (Monisha Dadlani)

Место: 35 (10 голосов)

Логлайн: Девушка создаёт роботизированную версию Гарри Поттера, в то время как её отец пытается спасти Дэниела Рэдклиффа от неизлечимой болезни.

Пожалуй, одна из наиболее оригинальных завязок в Чёрном списке 2020 года. Но и одна из самых рискованных. Сценарий, заточенный под конкретного актёра в роли самого себя, моментально улетит в мусорное ведро, если тот ответит отказом. А в этом случае ещё и может возникнуть вопрос с авторскими правами.

И всё же иногда звёзды сходятся нужным образом. Например, в Чёрном списке прошлого года был сценарий про творческий кризис Николаса Кейджа. В итоге Николас Кейдж принял предложение — и фильм запустили в производство. Справедливости ради стоит сказать, что в последние годы Кейдж в принципе снимался во всём, что ему предлагали.

Что касается Рэдклиффа, он потратил все последние годы, пытаясь уйти от образа Гарри Поттера. Но возможность сыграть одновременно и самого себя, и роботизированную версию своей главной роли выглядит интересным вызовом. А Рэдклифф, как известно, не боится рисковать — вспомните хотя бы «Человек — швейцарский нож». Так что и у этой работы есть шанс. Но для начала нужно, чтобы Рэдклифф узнал о её существовании.

История (Story)

Автор: Эмили Сигел (Emily Siegel)

Место: 41 (10 голосов)

Логлайн: Ставшая домохозяйкой журналистка переезжает в Лос-Анджелес, чтобы восстановиться после личной трагедии. Она стирает границы между реальностью и вымыслом… только для того, чтобы оказаться в центре своей собственной истории.

Редкий из последних Чёрных списков обходился без постмодернистской истории, в которой некий автор воздействует на реальность, видоизменяя её. Практически все они так и остались на бумаге. Возможно, дело в том, что такие сюжеты смотрятся уже не так свежо, как во времена «Быть Джоном Малковичем» и «Персонажа». А когда они всё же доходят до большого экрана, зачастую режиссёр использует собственный сценарий, а не чужой материал.

Космическое воскресенье (Cosmic Sunday)

Место: 42 (9 голосов)

Автор: МакМиллан Хеджес (MacMillan Hedges)

Логлайн: Небольшая часть населения застряла во временной петле и вынуждена создать общество, функционирующее в течение одного постоянно повторяющегося дня. Впервые за долгое время оказавшийся в обществе герой пытается зацепиться за чувство нормальности, чтобы обрести себя.

Подобный сценарий рано или поздно должен был появиться. Если в «Дне сурка» Билл Мюррей проживал повторяющийся день в гордом одиночестве, то в «Жизнях матрешки» таких персонажей уже было двое, а в недавнем «Зависнуть в Палм-Спрингс» — трое. Было лишь вопросом времени, когда автор поместит в повторяющийся день группу людей.

Основные вопросы в данном случае вызывает предполагаемый жанр. Одна из причин, почему такие сюжеты пользуются устойчивым успехом у зрителей — фирменный чёрный юмор, зачастую связанный с комичными смертями героев. От этого не удержались даже создатели вполне серьёзной «Грани будущего». Но логлайн «Космического воскресенья» намекает, что речь скорее идёт о драме с лёгким экзистенциальным оттенком. Впрочем, сам по себе жанр не будет приговором для сценария. Возможно даже, что грустинка поможет ему выделиться. Другое дело, что если фильм всё же выйдет, его будет не так весело смотреть, как другие работы про бесконечно повторяющийся день.

Ушной червь (Earworm)

Автор: Остин Эверетт (Austin Everett)

Место: 43 (9 голосов)

Логлайн: Бывший музыкотерапевт соглашается использовать загадочную машину, чтобы проникнуть в воспоминания серийного убийцы, находящегося в камере смертников.

Сама по себе идея проникновения в воспоминания убийцы не нова — тут можно назвать и «Забытое», и «Клетку». Но первый фильм сейчас мало кто помнит, а второй всё же слишком вычурный для массового зрителя. Так что, ввиду отсутствия явных конкурентов, «Ушной червь» может и уйти в производство. Остаётся лишь надеяться, что это не проект одной идеи, которой хватает на интригующей трейлер, но не на полноценное кино. Мы видели слишком много таких фильмов на Netflix.

Эксельсиор! (Excelsior!)

Автор: Алекс Конвери (Alex Convery)

Место: 44 (9 голосов)

Логлайн: Подлинная история стремительного взлёта (и последующего падения) Marvel Comics и его звёздных авторов: Стэна Ли и Джека Кирби

Чёрный список 2020 года на удивление скуп на истории «по мотивам реальных событий». Эта — одно из немногих исключений. В теории, с учётом огромной популярности Marvel кино про Стэна Ли — практически гарантированный хит. Но на практике снять такую картину будут мешать его же герои — родственники, правообладатели, упомянутые в тексте деятели . Именно поэтому большинство написанных за последние годы сценариев байопиков так и осталось на полке. С учётом калибра Стэна Ли, «Эксельсиор!» вероятнее всего ждёт аналогичная судьба. Если мы и увидим кино про комиксиста, то, скорее всего, это будет авторизованная полустудийная биография, а не экранизация сценария, написанного на продажу малоизвестным автором.

Нарушитель (Tresspasser)

Место: 61 (8 голосов)

Автор: Гейб Хобсон (Gabe Hobson)

Логлайн: Живущие в уединении отец и дочь вынуждены сражаться за свою жизнь после визита пришельцев, пытающихся отомстить за гибель своего сородича.

Когда мы смотрим кино, мы по умолчанию принимаем набор негласных правил, требующих закрывать глаза на многие допущения — особенно в фантастике. Но у всего есть предел. Сложно поверить, что из сценария с таким нелепым сюжетом можно вытянуть что-то большее, чем кино категории Б. Ну, разве что режиссёром был бы М. Найт Шьямалан на пике карьеры (и то не факт). Спасти ситуацию сможет разве что убойная доза чёрного юмора в стиле «Зловещих мертвецов». Увы, Сэм Рэйми уже давно не снимает как Сэм Рэйми — а других кандидатов на такую работу не так-то просто найти.

Разрыв поколений (Generation Leap)

Место: 68 (7 голосов)

Автор: Джон Соннтаг, Томас Соннтаг (John Sonntag, Thomas Sonntag)

Логлайн: Пандемия вынудила NASA отправить команду астронавтов на поиски другой пригодной для жизни планеты. Но пробудившийся от гиперсна экипаж сталкивается с таинственной угрозой. Она исходит от Земли и тех самых будущих поколений, которые они пытаются спасти.

Завязка сюжета «Разрыва поколений» звучит достаточно интригующе, чтобы захотелось узнать, что же такого произошло с человечеством и за что оно невзлюбило главных героев. Но если всё сведётся к тому, что персонажам придётся сражаться с ордой кровожадных зомби-мутантов, то это попахивает всё тем же Netflix или даже фильмами, в которых сейчас снимается Брюс Уиллис.

МКС (I.S.S.)

Автор: Ник Шафир (Nick Shafir)

Место: 72 (7 голосов)

Логлайн: В любой момент времени на МКС находятся шесть человек, а сама станция разделена на американский и российский сегменты. Когда на Земле начинается мировая война, США и Россия оказываются по разные стороны баррикад. Обе страны тайно связываются со своими астронавтами и дают им инструкции взять станцию под контроль любыми способами. Шесть астронавтов должны сделать выбор между дружбой и верностью своей стране

Если бы шнобелевскую премию вручали за логлайны сценариев, у «МКС» был бы неплохой шанс претендовать на номинацию. После прочтения хочется засмеяться, а потом — задуматься. Идея разборок космонавтов на МКС, конечно, звучит весьма абсурдно. Но что, если?

Впрочем, здравый смысл подсказывает, что шансы на экранизацию этого сценария не слишком велики. Фильмы про космос дороги в производстве, и Голливуд неохотно соглашается их финансировать. Обычно это происходит, если проектом заинтересуется известный кинодеятель, что в данном случае выглядит маловероятным. Но если это всё же случится, из «МКС» выйдет незатейливый guilty pleasure с клюквой, неадекватными поступками космонавтов и штампами в духе мгновенного замерзания в вакууме. Хотя и это, конечно, можно неплохо снять.

Но не стоит забывать, что в следующем году на МКС должны полететь Том Круз и режиссёр Даг Лайман. Не исключено, что мы получим всё перечисленное в их фильме.

* * *

Несмотря на обилие фантастических работ в Чёрном списке 2020, в большинстве своём они не могут похвастать размахом или новизной идей. К сожалению, такая ситуация наблюдается уже не первый год, что отражает общую голливудскую тенденцию. Не приходится удивляться, что фильмы-события в жанре стали редкостью.

И не стоит забывать, что попадание в Чёрный список не даёт гарантии, что сценарий запустят в производство. За время существования списка примерно треть работ из него была экранизирована — причём в последние годы процент заметно упал. А в случае с фантастикой он ещё меньше. Так, из 17 рассматривавшихся нами фантастических работ Чёрного списка 2016 года, были сняты лишь «Дитя робота» и «Свободный» с Райаном Рейнолдсом (который даже ещё не вышел). Ещё один сценарий под названием «О2» был запущен в производство во Франции, фильм вроде как должен выйти в следующем году. Остальным 14 работам, по всей видимости, уготовано так и остаться на бумаге.

Можно предположить, что та же ситуация ждёт и нынешний список. Лишь паре упомянутых сценариев суждено добраться до зрителей. Будем надеяться, что это произойдёт с наиболее достойными из них.