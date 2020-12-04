«Союзмультфильм» выпустит новогоднюю короткометражку про Чебурашку и Крокодила Гену

«Союзмультфильм» выпустит в течение декабря (точная дата не называется) новогоднюю короткометражку «Чебурашка. Секрет праздника».
Чебурашку и Крокодила Гену озвучат певица Анжелика Варум и актер Леонид Ярмольник.
Авторы описывают ленту как теплый и уютный мультфильм об искренней дружбе, который создаст атмосферу праздника для детей и родителей.
Короткометражка будет музыкальной. «Трогательную до слез» песню написал композитор Леонид Агутин.
«Чебурашка. Секрет праздника» будет идти примерно 6 минут. Конкретную дату выхода мультфильма назовут позднее.
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