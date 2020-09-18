Создатель Beyond Good & Evil Мишель Ансель больше не будет делать игры

Создатель Beyond Good & Evil и Rayman Мишель Ансель неожиданно объявил об уходе из игровой индустрии, чтобы посвятить жизнь другому хобби — дикой природе.
Он занимался разработкой игр около 30 лет.
Над новым проектом я буду работать в реальном мире. Речь идет об открытом заповеднике, где любители природы смогут больше узнать о диких зверях.
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В последние годы Мишель работал над двумя амбициозными проектами — WiLD и Beyond Good & Evil 2. Бывший геймдизайнер уверяет, что обе игры в надежных руках, и в скором времени будут новости. Судя по всему, в течение последних месяцев их разработка продолжалась без его участия.
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