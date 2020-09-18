Создатель Beyond Good & Evil Мишель Ансель больше не будет делать игры

Создатель Beyond Good & Evil и Rayman Мишель Ансель неожиданно объявил об уходе из игровой индустрии, чтобы посвятить жизнь другому хобби — дикой природе.

Он занимался разработкой игр около 30 лет.

Над новым проектом я буду работать в реальном мире. Речь идет об открытом заповеднике, где любители природы смогут больше узнать о диких зверях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Michel Ancel (@michelancel) 18 Сен 2020 в 4:07 PDT

В последние годы Мишель работал над двумя амбициозными проектами — WiLD и Beyond Good & Evil 2. Бывший геймдизайнер уверяет, что обе игры в надежных руках, и в скором времени будут новости. Судя по всему, в течение последних месяцев их разработка продолжалась без его участия.