Создатель Mario пообещал больше киноадаптаций игр Nintendo в будущем

Мультфильм «Супербратья Марио» уже принёс огромный успех компаниям Nintendo и Illumination, заработав в мировом прокате более 866 миллионов долларов.
В связи с этим создатель Mario и генеральный менеджер Nintendo Сигэру Миямото поделился, что теперь есть возможности для новых адаптаций популярных франшиз студии. В интервью японскому порталу Nikkei он сказал:
Nintendo похожа на агентство талантов. У нас есть и много других «артистов»… Есть немало путей, которыми мы могли бы пойти — например, взять персонажей, подходящих для киноадаптаций, или поработать с наиболее известными героями
Миямото не уточнил, какая серия Nintendo может быть адаптирована дальше.
По словам генерального директора и основателя Illumination Кристофер Меледандри, это только начало «эффективного сотрудничества» с Nintendo. Пока что он отметил, что в ближайшем будущем они сосредоточатся только на «Марио».
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