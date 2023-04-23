Создатель Mario пообещал больше киноадаптаций игр Nintendo в будущем

Мультфильм «Супербратья Марио» уже принёс огромный успех компаниям Nintendo и Illumination, заработав в мировом прокате более 866 миллионов долларов.

В связи с этим создатель Mario и генеральный менеджер Nintendo Сигэру Миямото поделился, что теперь есть возможности для новых адаптаций популярных франшиз студии. В интервью японскому порталу Nikkei он сказал:

Nintendo похожа на агентство талантов. У нас есть и много других «артистов»… Есть немало путей, которыми мы могли бы пойти — например, взять персонажей, подходящих для киноадаптаций, или поработать с наиболее известными героями

Миямото не уточнил, какая серия Nintendo может быть адаптирована дальше.

По словам генерального директора и основателя Illumination Кристофер Меледандри, это только начало «эффективного сотрудничества» с Nintendo. Пока что он отметил, что в ближайшем будущем они сосредоточатся только на «Марио».