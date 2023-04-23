    3
    Новости

    Создатель Mario пообещал больше киноадаптаций игр Nintendo в будущем

    23 апреля 2023
    Avatar photo
    23.04.2023
    208
    0 минут на чтение
    Сигэру Миямото заявил, что в Nintendo хотят выпускать больше адаптаций своих игр

    Мультфильм «Супербратья Марио» уже принёс огромный успех компаниям Nintendo и Illumination, заработав в мировом прокате более 866 миллионов долларов.

    В связи с этим создатель Mario и генеральный менеджер Nintendo Сигэру Миямото поделился, что теперь есть возможности для новых адаптаций популярных франшиз студии. В интервью японскому порталу Nikkei он сказал:

    Nintendo похожа на агентство талантов. У нас есть и много других «артистов»… Есть немало путей, которыми мы могли бы пойти — например, взять персонажей, подходящих для киноадаптаций, или поработать с наиболее известными героями

    Миямото не уточнил, какая серия Nintendo может быть адаптирована дальше.

    По словам генерального директора и основателя Illumination Кристофер Меледандри, это только начало «эффективного сотрудничества» с Nintendo. Пока что он отметил, что в ближайшем будущем они сосредоточатся только на «Марио».

    Читайте также

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер?

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер?

     Дарья Беленкова |  11.04.2023 |  4232

    В общем-то критики оказались правы — мультфильм увлекает даже меньше «Миньонов» и «Гадкого я». Но душа фаната поёт!

    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер? 1

    «Супербратья Марио в кино»: что показали в сцене после титров?

     Кот-император |  14.04.2023 |  1705

    Есть основная и «секретная».

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Avatar photo
    Редактор
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Статьи

    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды
    0
    15957
    Шон Стюарт «Йода: Свидание с тьмой». Тайны магистра Йоды

    Космическая опера, раскрывающая закулисье Войны клонов.

    5 стимпанк-сериалов, о которых вы наверняка не слышали 2
    0
    115675
    5 стимпанк-сериалов, которых вы наверняка не смотрели

    Здесь и первоисточник «Дикого, дикого Запада», и неожиданные приключения Жюля Верна, и даже бюджетный веб-сериал с автоматонами и волком Фенриром. 

    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе? 2
    0
    66322
    «Вызов»: стоило ли снимать фильм в реальном космосе?

    Историк космонавтики Антон Первушин делится впечатлениями.

    «Три мушкетёра: Д’Артаньян»: Дюма — это гвоздь, на который вешают картину
    0
    112233
    «Три мушкетёра: Д’Артаньян»: Дюма — это гвоздь, на который вешают картину

    С одной стороны, это совершенно другая история. А с другой — снято и сыграно это довольно круто.

    Не можешь победить — смейся. Памяти Терри Пратчетта 5
    0
    211817
    Обсуждаем книги Терри Пратчетта в 76-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Среди гостей — Евгения Сафонова, издающая книги Пратчетта на русском, и Дарья Беленкова, встречавшая писателя лично.

    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша 4
    0
    155095
    «Сергий против нечисти»: 2 сезон православного трэша

    Это по-прежнему несвязное фэнтези, будто собранное из вереницы пошловатых анекдотов. 

    Деннис Тейлор «Потому что нас много»
    0
    160513
    Деннис Тейлор «Потому что нас много». Бобы в затруднительном положении

    Интриги стало больше, характеры героев эволюционировали.

    Сериал «Король и Шут»: какой вышла сказка про сказочников 5
    0
    221270
    Сериал «Король и Шут»: какой вышла сказка про сказочников

    К месту ли там фэнтези, правда ли слишком отбелили Князя, и как дьявольский шут сыграл роль героина.

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить