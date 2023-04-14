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    Новости

    «Супербратья Марио в кино»: что показали в сцене после титров?

    14 апреля 2023
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    14.04.2023
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    1 минута на чтение
    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер? 1

    В наши дни сцены после титров – скорее правило «хорошего тона», чем какой-то невероятный сюрприз. В мультфильме про Марио и Луиджи их даже две — основная и «секретная».

    Спойлер

    Осторожно, спойлеры!

    Дальше, разумеется, спойлеры!

    Основную показывают сразу после финала. В ней можно ещё раз насладиться романтическим хитом Боузера про принцессу Пич. Сперва кажется, что это намёк, будто злодей всё-таки освободился и снова сидит в своём замке, но быстро выясняется, что Боузер по-прежнему в уменьшенной форме, заперт в клетке где-то во дворце Грибного королевства.

    Сцена номер два запрятана после титров. Камера пролетает над кучами мусора и обломками кирпичной кладки, которые остались в канализации Бруклина после вторжения армии Баузера. В одной из куч лежит большое пятнистое яйцо. Оно даёт трещину и слышится возглас «Йоши!».

    «Супербратья Марио в кино»: что показали в сцене после титров?

    Динозаврик Йоши – один из популярнейших героев вселенной Марио и игр Nintendo. Впервые он появился в игре Super Mario World в 1990 году. Йоши живёт на Йоши-острове вместе с другими динозаврами йоши. Их, кстати, можно заметить в фильме — во время нарезки путешествия Марио, Пич и Тоада по миру они проходят мимо стада йоши. Из яйца же в сцене, судя по всему, вылупился тот самый, именной Йоши, друг Марио. Возможно, вокруг него и будет фокусироваться повествование во второй части фильма, но официальных анонсов пока нет. Впрочем, с таким кассовым успехом сиквел наверняка не заставит себя ждать.

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    «Супербратья Марио в кино». Так супер или не супер?

     Дарья Беленкова |  11.04.2023 |  2898

    В общем-то критики оказались правы — мультфильм увлекает даже меньше «Миньонов» и «Гадкого я». Но душа фаната поёт!

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    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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