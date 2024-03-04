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    Создатель «Секретных материалов» благословил авторов перезапуска

    4 марта 2024
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    04.03.2024
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    Создатель «Секретных материалов» благословил авторов перезапуска

    Создатель «Секретных материалов» Крис Картер одобрил работу над перезапуском культового сериала из 90-х.

    Картер не примет участия в работе над ребутом, но зато он встретился с шоураннером грядущего сериала Райан Куглером, который снял «Черную пантеру».

    По словам автора оригинала, у Куглера есть интересные идеи для сериала. Правда, какие именно, он не уточнил.

    Франшиза принадлежит 20th Century Fox и Disney. Они вольны делать с ней все, что посчитают нужным. Но для меня большая честь, что они пришли ко мне и попросили не моего разрешения, а моего благословления. Я не должен говорить об этом, но у меня был разговор <с шоураннером>. И у него есть несколько хороших идей.

    Крису очень любопытно, что получится из перезапуска, потому что из-за своей тематики это непростой для написания сериал.

    Это не похоже на «Закон и порядок», где есть преступление недели. Тебе нужно представить «что , если». И это «что, если» зачастую трудно решить.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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