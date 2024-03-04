Создатель «Секретных материалов» благословил авторов перезапуска

Создатель «Секретных материалов» Крис Картер одобрил работу над перезапуском культового сериала из 90-х.

Картер не примет участия в работе над ребутом, но зато он встретился с шоураннером грядущего сериала Райан Куглером, который снял «Черную пантеру».

По словам автора оригинала, у Куглера есть интересные идеи для сериала. Правда, какие именно, он не уточнил.

Франшиза принадлежит 20th Century Fox и Disney. Они вольны делать с ней все, что посчитают нужным. Но для меня большая честь, что они пришли ко мне и попросили не моего разрешения, а моего благословления. Я не должен говорить об этом, но у меня был разговор <с шоураннером>. И у него есть несколько хороших идей.

Крису очень любопытно, что получится из перезапуска, потому что из-за своей тематики это непростой для написания сериал.