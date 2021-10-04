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    Новости

    Создатели фильма «Петровы в гриппе» экранизируют другой роман Сальникова — «Отдел»

    4 октября 2021
    04.10.2021
    1885
    0 минут на чтение
    Создатели фильма «Петровы в гриппе» экранизируют другой роман Сальникова — «Отдел» 1

    Как пишет ТАСС с ссылкой на писателя Алексея Сальникова, в работе находится новая экранизация. На этот раз выпал пал на околофантастический роман «Отдел».

    Фильмом занимается всё та же Hype Film, отснявшая адаптацию «Петровых в гриппе и вокруг него». При этом Сальников отмечает, что снимать картину будет не Кирилл Серебренников, работавший над «Петровыми в гриппе». Других подробностей писатель не рассказал: «Подробнее не буду, чтобы не сглазить». По срокам пока тоже никаких деталей нет.

    «Отдел» вышел в 2018 году. Действие разворачивается вокруг бывшего сотрудника органов Игоря. Его уволили, когда он раскрыл мошенническую схему старших товарищей по службе. Вскоре он получает предложение от загадочного Отдела при силовых структурах — и в этой организации сотрудники занимаются порой весьма странными делами. Книга стала финалистом премии «Большая книга» и лауреатом «НОСа».

    Картину «Петровы в гриппе» тепло приняли в рамках конкурса на Каннском кинофестивале, оператор Владислав Опельянц получил премию Высшей технической комиссии.

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