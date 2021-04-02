Создатели «Сказочного патруля» представили трейлер «Кощея. Начало»

Студия «Паровоз» представила трейлер и кадры грядущего подросткового анимационного фильма «Кощей. Начало», в котором показала молодость знаменитого сказочного персонажа. И в молодости он был красивым и эффектным юношей, рассекающим на байке. По сюжету, ему предстоит остановить безжалостного монстра Белого призрака, чтобы спасти Дивноземское княжество.

Трейлер

Кадры

Над мультфильмом работают авторы «Сказочного патруля». Картину снял Андрей Колпин, роли озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Павел Баршак, Юлия Александрова и другие.

«Кощей. Начало» запланирован на 28 октября.