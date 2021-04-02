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    Создатели «Сказочного патруля» представили трейлер «Кощея. Начало»

    2 апреля 2021
    Кот-император
    02.04.2021
    32
    0 минут на чтение

    Студия «Паровоз» представила трейлер и кадры грядущего подросткового анимационного фильма «Кощей. Начало», в котором показала молодость знаменитого сказочного персонажа. И в молодости он был красивым и эффектным юношей, рассекающим на байке. По сюжету, ему предстоит остановить безжалостного монстра Белого призрака, чтобы спасти Дивноземское княжество.

    Трейлер

    Кадры

    Создатели «Сказочного патруля» представили трейлер и кадры из «Кощея. Начало» 1 Создатели «Сказочного патруля» представили трейлер и кадры из «Кощея. Начало» 6 Создатели «Сказочного патруля» представили трейлер и кадры из «Кощея. Начало» 5 Создатели «Сказочного патруля» представили трейлер и кадры из «Кощея. Начало» 4 Создатели «Сказочного патруля» представили трейлер и кадры из «Кощея. Начало» 3 Создатели «Сказочного патруля» представили трейлер и кадры из «Кощея. Начало» 2

    Над мультфильмом работают авторы «Сказочного патруля». Картину снял Андрей Колпин, роли озвучили Никита Волков, Ирина Старшенбаум, Павел Баршак, Юлия Александрова и другие.

    «Кощей. Начало» запланирован на 28 октября.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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