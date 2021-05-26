Спин-офф «Игры престолов» про принцессу Нимерию обзавёлся сценаристкой

По данным Deadline, HBO нашла сценаристку для «10 000 кораблей» — одного из грядущих спин-оффов «Игры престолов». Ею стала Аманда Сигел, ранее продюсировавшая супергероику «Хелстром» и НФ-триллер «В поле зрения».

Новый сериал расскажет о путешествии воительницы Принцессы Нимерии, которая вместе с выжившими ройнарами отправилась из Эссоса в Дорн после поражения от Валирийского Фригольда во Второй пряной войне — за тысячу лет до событий «Песни льда и пламени». Именно в ее честь Арья назвала своего лютоволка.

В числе проектов Сигел — грядущий сериал, основанный на ещё не вышедшей видеоигре Skull and Bones от Ubisoft.

Всего в работе у HBO несколько спин-оффов. Уже начались съёмки «Дома Дракона», который описывает взлёт и падение династии Таргариенов за столетия до начала саги, премьера ожидается в 2022-м. Другие два проекта расскажут о морских путешествиях Корлиса Велариона на борту корабля «Морской змей» (над ним работает команда Бруно Хеллера, который ранее занимался «Римом» и «Готэмом») и о бедняцком районе Королевской гавани под названием Блошиное дно.

Ещё один проект — экранизация повестей Джорджа Мартина о Дунке и Эгге, а также потенциальный анимационный сериал, основанный на мифах и легендах.