Deadline: HBO работает над тремя новыми спин-оффами «Игры престолов»

Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что HBO запустила в производство еще три спин-оффа «Игры престолов».

9 Voyages (или Sea Snake);

Flea Bottom;

10,000 Ships.

У первого уже сформирована творческая команда во главе с Бруно Хеллером, который работал над «Римом» и «Готэмом». Джордж Мартин, судя по всему, тоже принимает участие в проекте.

Сериал будет посвящен великим морским путешествиям Корлиса Велариона на борту корабля «Морской змей», который стремился открыть еще не отмеченные на карте земли.

Действие Flea Bottom развернется в самом бедном районе Королевской гавани, который называется Блошиным дном. Это лабиринт узких улочек и темных переулков, набитый борделями и пивными. Его часто показывали в первых четырех сезонах «Игры престолов». Оттуда, например, Давос Сиворт, Джендри и Карл Таннер.

В центре сюжета 10,000 Ships будет королева воинов Нимерия, которая вместе с выжившими ройнарами отправилась из Эссоса в Дорн после поражения от Валирийского Фригольда во Второй пряной войне — за тысячу лет до событий «Песни льда и пламени». Именно в ее честь Арья назвала своего лютоволка.

Напомним, первым спин-оффом «Игры престолов» будет «Дом дракона», премьера которого намечена на начало 2022 года.