Deadline: HBO работает над тремя новыми спин-оффами «Игры престолов»

Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что HBO запустила в производство еще три спин-оффа «Игры престолов».
- 9 Voyages (или Sea Snake);
- Flea Bottom;
- 10,000 Ships.
У первого уже сформирована творческая команда во главе с Бруно Хеллером, который работал над «Римом» и «Готэмом». Джордж Мартин, судя по всему, тоже принимает участие в проекте.
Сериал будет посвящен великим морским путешествиям Корлиса Велариона на борту корабля «Морской змей», который стремился открыть еще не отмеченные на карте земли.
Действие Flea Bottom развернется в самом бедном районе Королевской гавани, который называется Блошиным дном. Это лабиринт узких улочек и темных переулков, набитый борделями и пивными. Его часто показывали в первых четырех сезонах «Игры престолов». Оттуда, например, Давос Сиворт, Джендри и Карл Таннер.
В центре сюжета 10,000 Ships будет королева воинов Нимерия, которая вместе с выжившими ройнарами отправилась из Эссоса в Дорн после поражения от Валирийского Фригольда во Второй пряной войне — за тысячу лет до событий «Песни льда и пламени». Именно в ее честь Арья назвала своего лютоволка.
Напомним, первым спин-оффом «Игры престолов» будет «Дом дракона», премьера которого намечена на начало 2022 года.
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Похоже, производство идет полным ходом.
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