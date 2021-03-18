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    Новости

    Deadline: HBO работает над тремя новыми спин-оффами «Игры престолов»

    19 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    19.03.2021
    872
    0 минут на чтение
    Deadline: HBO работает над тремя новыми спин-оффами «Игры престолов»

    Журналисты Deadline со ссылкой на свои источники рассказали, что HBO запустила в производство еще три спин-оффа «Игры престолов».

    • 9 Voyages (или Sea Snake);
    • Flea Bottom;
    • 10,000 Ships.

    У первого уже сформирована творческая команда во главе с Бруно Хеллером, который работал над «Римом» и «Готэмом». Джордж Мартин, судя по всему, тоже принимает участие в проекте.

    Сериал будет посвящен великим морским путешествиям Корлиса Велариона на борту корабля «Морской змей», который стремился открыть еще не отмеченные на карте земли.

    Действие Flea Bottom развернется в самом бедном районе Королевской гавани, который называется Блошиным дном. Это лабиринт узких улочек и темных переулков, набитый борделями и пивными. Его часто показывали в первых четырех сезонах «Игры престолов». Оттуда, например, Давос Сиворт, Джендри и Карл Таннер.

    В центре сюжета 10,000 Ships будет королева воинов Нимерия, которая вместе с выжившими ройнарами отправилась из Эссоса в Дорн после поражения от Валирийского Фригольда во Второй пряной войне — за тысячу лет до событий «Песни льда и пламени». Именно в ее честь Арья назвала своего лютоволка.

    Напомним, первым спин-оффом «Игры престолов» будет «Дом дракона», премьера которого намечена на начало 2022 года.

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    Похоже, производство идет полным ходом.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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