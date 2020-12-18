«Дом Дракона»: о чём будет приквел «Игры престолов»

худ. Ertaç Altınöz

В начале декабря актёрский состав сериала «Дом Дракона», запущенного в производство приквела «Игры престолов», пополнился сразу тремя новыми лицами. Известный по «Доктору Кто» и «Короне» Мэтт Смит исполнит роль принца Дейемона Таргариена, Оливия Кук сыграет королеву Алисенту Хайтауэр, а Эмме Д’Арси досталась роль принцессы Рейениры Таргариен. Ранее HBO сообщал, что короля Визериса сыграет Пэдди Консидайн. Рассказываем, чего ждать от сериала, основанного на псевдоисторической хронике Вестероса, а заодно поясняем, из-за чего случилась гражданская война Таргариенов.

Что такое «Дом Дракона»

В 2017 году телеканал HBO запустил в разработку сразу пять возможных спин-оффов «Игры престолов», один из этих проектов даже обзавёлся пилотным эпизодом, но только «Дом Дракона» получил зелёный свет на съёмки первого сезона.

Изначально над «Домом Дракона» работал сценарист и продюсер «Игры престолов» Брайан Когман, которому эту идею предложил сам Джордж Мартин. Но в 2019 году Когман заключил эксклюзивную сделку с Amazon, и после его ухода бразды правления перешли к Райану Кондалу и режиссёру «Долгой ночи» и «Битвы бастардов» Мигелю Сапочнику. Сапочник же поставит пилот. В числе режиссёров также числятся Клер Килнер («Пенниуорт», «Подлый Пит») и Гита Патель («Ведьмак», «Волшебники»).

В первом сезоне запланировано 10 серий. Съёмки должны начаться уже в ближайшие месяцы, а премьера намечена на 2022 год.

А есть ещё и книга?

«Дом Дракона» основан на «Пламени и крови», псевдоисторической книге Джорджа Мартина, охватывающей все три века правления династии Таргариенов. По сути, это настоящая «История государства Вестеросского», написанная мейстером Гильдейном, сварливым стариком, жившим на заре правления Роберта Баратеона. Написана она в лучших традициях средневековых исторических трактатов — со ссылками на ранние источники, с перечислением нескольких версий одних и тех же событий с оценкой их объективности и едкой критикой их авторов.

«Пламя и кровь» не художественный текст, а вымышленный исторический трактат, но читается он как крайне увлекательный исторический роман. Краткость и присущая мейстеру сухость пошли книге только на пользу — это своего рода концентрированный Мартин, не потерявший ни живости стиля, ни красоты слога, ни яркости описаний. Экономными, но мастерскими штрихами он рисует глубокие, располагающие к себе характеры персонажей и прописывает им сложные и трагические судьбы, а разворачивающиеся события принимают такой масштаб, что на их фоне Война Пяти Королей из первых томов «Песни льда и пламени» кажется разборкой кучки пьяных реконструкторов.

«Пламя и кровь» будет состоять из двух томов — второй выйдет после «Ветров зимы» (то есть, видимо, никогда). Первый том охватывает первые полтора века правления Таргариенов. В этот промежуток уместились завоевательные войны Эйегона I, долгое и по большей части тихое правление короля Джейехериса, а также короткая, но жестокая и кровопролитная гражданская война, получившая название Пляски Драконов. Пляска длилась всего четыре года, но эти годы выдались настолько насыщенными, что их описание заняло почти половину семисотстраничного кирпича. В русском издании книгу разбили на два тома — «Кровь драконов» и «Пляска смерти» — и второй целиком посвящён гражданской войне.

Истоки конфликта

Основной причиной гражданской войны стала излишне бурная личная жизнь короля Визериса I. Король был дважды женат, и ещё при его жизни весь двор поделился на две противоборствующие фракции. Одна сторона, так называемые «чёрные», поддерживала принцессу Рейениру, единственную дочку короля от первого брака, а вторая партия, «зелёные», отстаивала права новой жены Визериса, королевы Алисенты Хайтауэр, оперативно родившей супругу трёх здоровых наследников мужского пола.

Названиями фракции были обязаны цвету платьев, в которые соперницы нарядились во время большого турнира, посвящённого пятой годовщине второго брака короля. Алисента предпочла зелёное платье, а Рейенира гордо носила родовые цвета Таргариенов — красный и чёрный.

Законы Вестероса недвусмысленно требовали передавать трон по старшей мужской линии. С другой стороны, законы Вестероса запрещали и кровосмесительные браки. И раз уж Таргариены игнорировали одни аспекты андальского права, глупо было ожидать, что других они будут придерживаться до последней буквы.

Они и не придерживались. Казалось бы, созванный в 101 году Великий совет установил прецедент. Тогдашний король Джейехерис I правил страной больше полувека, умудрился пережить всех своих детей, и нового преемника выбирали всем Вестеросом. Великие и малые лорды Вестероса предпочли не передавать престол по женской линии и назначили наследником Визериса, сына Бейелона, младшего сына Джейехериса. Но Визерис, взойдя на трон, тут же проигнорировал прецедент, назначив наследницей своего единственного на тот момент ребёнка — дочь Рейениру.

Однако вскоре после назначения наследника король женился второй раз, и его молодая жена, как любая уважающая себя мать, предпочла бы видеть на троне не падчерицу, а своего первенца. А Рейенира, уже привыкшая к статусу наследницы, не понимала, чего это она должна расставаться с мечтами о троне только из-за того, что отец женился второй раз.

Прежде чем противостояние фракций переросло в откровенную поножовщину, король решил развести ветви своей семьи: королева со своими сторонниками осталась в столице, а Рейенира получила во владение Драконий Камень. Но прежде чем принцесса со свитой покинули Королевскую Гавань, один из её сыновей выколол глаз одному из отпрысков королевы.

Впоследствии это решение короля станет одной из основных причин гражданской войны. Когда Визерис умрёт, его новоиспечённая вдова решит утаить от Рейениры известие о смерти отца и держать её в неведении до тех пор, пока её первенец Эйегон не приберёт к рукам власть во всём королевстве. Пока тело короля гнило в опочивальне, безутешное окружение вдовы в спешке организовывало коронацию нового монарха и тайком устраняло всех сторонников принцессы, до кого могло дотянуться. Весь Малый совет, за одним исключением, присягнул на верность Алисанте, а мастера над монетой лорда Бисбери, единственного, кто посмел заикнуться о верности Рейенире, прирезали на месте.

Только через неделю великий мейстер Орвил разослал всем лордам Вестероса известие о смерти Визериса и коронации Эйегона. Через несколько дней с Драконьего камня прилетел ответ: Рейенира провозглашала себя истинной правительницей Семи Королевств и объявляла младшего брата и его мать изменниками и бунтовщиками.

Притязания Рейениры на престол поддержали ее дядя, Дейемон Таргариен, прозванный Порочным Принцем, и легендарный мореплаватель и политик Корлис Веларион. На стороне Алисенты выступили весь Малый совет (по крайней мере, его оставшаяся в живых часть), её отец — королевский десница Отто Хайтауэр, лорд-командующий Королевской Гвардии сир Кристон Коль и великий мейстер Орвил.

Так началась Пляска Драконов, гражданская война, которая едва не погубила как династию Таргариенов, так и весь Вестерос. После смуты половина страны лежала в руинах. Главы многих дворянских родов погибли на полях сражений, а правящая династия практически лишилась своих драконов: взрослые особи почти поголовно погибли в боях, а немногие уцелевшие дракончики умрут за время правления нового короля Эйегона III, который в дальнейшем получит прозвище Драконья Погибель. Многие считают, что именно с этого момента начался закат Таргариенов. Но это уже совсем другая история.

Судя по списку действующих лиц (а точнее, по присутствию среди главных героев короля Визериса), сюжет «Дома Драконов» начнётся до Пляски Драконов и покажет, как страна скатилась в гражданскую войну. Логичный шаг, учитывая, что создатели явно планируют растянуть историю на несколько лет.

Кто есть кто в этой истории

Алисента, новая королева

На момент свадьбы Алисенте Хайтауэр едва исполнилось 18 лет. Она была на 11 лет младше мужа и на 9 лет старше своей падчерицы и будущей соперницы Рейениры. Дочь королевского десницы, Алисента прибыла ко двору ещё в последние годы правления Старого Короля и успела поухаживать за умирающим Джейехерисом. Старик преставился аккурат в тот момент, когда юная Алисента читала ему «Неестественную историю» его покойного друга и соратника септона Барта — книгу о драконах.

Поначалу Алисента и Рейенира ладили, но их отношения быстро испортились, и через несколько лет женщины уже не могли терпеть общество друг друга, — королева и принцесса соперничали за звание первой дамы королевства. Алисента начала собирать вокруг себя соратников сразу после рождения первенца, и ещё при жизни Визериса весь двор поделился на две примерно равные половины.

Рейенира, Жемчужина Королевства

В юности принцессу Рейениру называли Отрадой и Жемчужиной Королевства. Это была бойкая, талантливая, смелая и очень красивая девушка. В шесть лет её провозгласили наследницей престола, в семь она впервые оседлала дракона, в восемь начала посещать заседания Малого совета и вникать в дела королевства. Правда, положительные качества принцессы сочетались с избалованностью, гордостью, упрямством и злопамятностью.

Когда король женился во второй раз, принцесса поначалу благосклонно отнеслась к мачехе и не обратила внимания на рождение младших братьев. Она свято верила, что отец не изменит своего решения. Когда двор стал делиться на «чёрных» и «зелёных», принцесса инстинктивно начала искать себе сильных заступников и нашла их в лице своего дяди, принца Дейемона, и молодого рыцаря Королевской Гвардии Кристона Коля. Хотя никаких документальных свидетельств этому нет, историки утверждают, что с обоими мужчинами юную принцессу связывали отнюдь не платонические отношения. Как бы то ни было, ничего хорошего из этого не вышло, — Дейемона под угрозой смертной казни выслали из Вестероса, а Коль переметнулся на сторону Алисенты и из защитника принцессы превратился в её злейшего врага.

Со временем Визерис сделал дочь правительницей Драконьего Камня и подобрал ей мужа, но счастья этот союз не принёс. Историки в один голос утверждают, что супруг принцессы (к слову, почивший весьма рано и при странных обстоятельствах) интересовался только мальчиками, а всех троих детей принцессе заделал рыцарь Королевской Гвардии сир Харвин Стронг. После безвременной кончины первого мужа принцесса, уже не таясь, вышла замуж за принца Дейемона.

Время жестоко обошлось с принцессой. Рейенира всегда была склонна к полноте, а после рождения третьего ребёнка окончательно раздобрела, и её красота увяла. К смерти отца девушка, некогда прозванная Жемчужиной Королевства, превратилась в грузную, мнительную и подозрительную особу. Когда ей на короткое время все же удалось захватить власть в столице, ничего хорошего из этого не вышло. Рейенира умудрилась разругаться с большей частью своих сторонников, а простой народ и вовсе откровенно её ненавидел.

Дейемон, Порочный Принц

Младший брат короля принц Дейемон Таргариен был крайне противоречивой личностью и одним из самых ярких представителей эпохи. Опытный воин, бравый наездник, лихой, дерзкий, амбициозный, вспыльчивый и отчаянный парень прожил крайне насыщенную и интересную жизнь, о чём свидетельствует хотя бы его прозвище — Порочный Принц.

В юности Дейемон был очень дружен с братом — в двадцать лет он даже собрал отряд наёмников, чтобы отстоять права Визериса на трон, если вдруг Великий совет выберет наследником Джейехериса не его. В двадцать три принц был назначен начальником городской стражи Королевской Гвардии. Именно он преобразовал организацию из своры плохо обученных и вооружённых стражников в элитных «золотых плащей», профессиональных и хорошо обученных воинов, которые сохранили верность принцу даже спустя двадцать лет после того, как он покинул должность. К слову, прозвище Порочный принц (а также Лорд Блошиного Конца) Дейемон заработал во время службы в страже — он не только лично участвовал в патрулях и проводил реформы, но и сделался завсегдатаем винных погребов, борделей и игровых притонов.

Из стражи принца выперли быстро — по свидетельствам очевидцев, он посмел отпраздновать кончину первой жены Визериса, умершей во время родов, и смерть малютки-сына, который прожил всего один день, — Дейемон назвал малыша «наследником на день».

Покинув столицу, Порочный Принц сколотил себе небольшое войско из безземельных искателей удачи и ненаследных сыновей лордов и захватил Ступени, небольшой архипелаг, в то время находившийся под контролем Триархии — союза трёх вольных городов Мира, Лиса и Тироша. Их войска не давали житья кораблям из Вестероса, так что Визерис был только рад решить эту проблему руками своего непутёвого брата.

За пару лет авантюристы Дейемона захватили почти весь архипелаг, и принц даже провозгласил себя королём Ступеней и Узкого моря. Впрочем, надолго он на Ступенях не задержался — в 115 году он бросил с таким трудом созданное королевство ради женитьбы на Лейне, дочери Корлиса Велариона, одного из величайших мореходов Семи Королевств. Лейна родила супругу двух дочерей-близняшек, но умерла при попытке родить сына.

Вскоре после смерти Лейны Дейемон взял в жены свою племянницу, принцессу Рейениру, и быстро превратился в одного из самых могущественных её союзников.

Корлис, Морской Змей

Один из самых известных мореплавателей и политиков эпохи Пляски Драконов. В юности совершил девять легендарных путешествий, которые превратили его в богача. Женился на Рейенис Таргариен, дочери старшего сына Джейехериса, и решил остепениться. После того как решением Великого совета преемником старого короля был выбран Визерис в обход Рейенис, Веларион затаил обиду на королевскую династию, которая только усугубилась после того, как Визерис выбрал себе второй женой Алисенту Хайтауэр, а не его дочь Лейну. Вскоре после этого Морской Змей стал одним из основных сторонников Рейениры.

Король Визерис

Добрый, щедрый и великодушный человек, который правил страной почти три десятилетия, но не смог навести порядок в собственной семье. Гражданская война началась сразу после его смерти. Из всех персонажей данной статьи только Морской Змей переживёт Пляску Драконов, но Визерис умрёт раньше всех, так что не привязывайтесь к нему слишком сильно.

А вот кто их сыграет