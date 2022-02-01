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    Новости

    Спустя 18 лет герои Альянса и Орды смогут играть в WoW вместе

    1 февраля 2022
    01.02.2022
    1623
    1 минута на чтение
    Спустя 18 лет игроки игроки Альянса и Орды смогут играть в WoW вместе

    Геймдиректор World of Warcraft Ион Хаззикостас рассказал, что в обновлении 9.2.5 наконец появится межфракционная игра, о которой фанаты просили на протяжении всего существования MMORPG.

    Проще говоря, представители Альяна и Орды теперь смогут вместе ходить в подземелья, рейды, на поля боя и так далее.

    С точки зрения лора это вполне обоснованно, поскольку фракции неоднократно объединяли свои усилия, чтобы дать отпор могучим врагам типа Пылающего легиона или Н’Зота. Однако обе стороны все равно останутся враждебны друг к другу.

    Игроки смогут приглашать в группу представителей другой фракции только с помощью списка друзей — по BattleTag или «Реальному имени». Также объединяться в одну команду можно будет, если игроки состоят в межфракционном сообществе. Плюс, будет возможность подавать заявки в группы с помощью ручного поиска подземелий, рейдов и так далее.

    Мы надеемся, что эти перемены помогут укрепить идентичность фракций, позволив большему числу игроков выбирать сторону, чьи ценности, эстетика и персонажи им нравятся больше, а не разрываться между своими предпочтениями и возможностью играть с друзьями.

    Сами фанаты World of Warcraft встретили эту новость в большинстве своем позитивно, так как многие ждали возможность играть вместе, независимо от фракции.

    Патч 9.2.5 выйдет после обновления «Конец вечности» — когда именно, неизвестно. Но скоро должно начаться его тестирование.

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