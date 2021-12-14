«Я должна понести ответственность» — вышел новый сюжетный ролик World of Warcraft

Blizzard опубликовала внутриигровой ролик из обновления 9.2 для World of Warcraft под названием «Расколотое наследие».
После событий в Святилище Господства и возвращения осколка своей души Сильвана погрузилась в сон, в котором она вынуждена бесконечно переживать совершенные злодеяния. Несмотря на то, что герои Азероты не желают с ней большей связываться, им нужна ее помощь. Поэтому Утер решает помочь ей смириться со своим прошлым.
— Ее преступления невозможно простить.
— Да.
— И она… я должна понести ответственность.
У патча 9.2 «Конец вечности» пока нет даты выхода, но сейчас вовсю идет его тестирование.
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Даты релиза пока нет.
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