«Я должна понести ответственность» — вышел новый сюжетный ролик World of Warcraft

Blizzard опубликовала внутриигровой ролик из обновления 9.2 для World of Warcraft под названием «Расколотое наследие».

После событий в Святилище Господства и возвращения осколка своей души Сильвана погрузилась в сон, в котором она вынуждена бесконечно переживать совершенные злодеяния. Несмотря на то, что герои Азероты не желают с ней большей связываться, им нужна ее помощь. Поэтому Утер решает помочь ей смириться со своим прошлым.

— Ее преступления невозможно простить.

— Да.

— И она… я должна понести ответственность.

У патча 9.2 «Конец вечности» пока нет даты выхода, но сейчас вовсю идет его тестирование.