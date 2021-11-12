Blizzard анонсировала последний крупный патч для WoW: Shadowlands

Blizzard анонсировала обновление 9.2 для World of Warcraft: Shadowlands под названием «Конец вечности». Правда, вместо традиционного зрелищного трейлера вышел длинный обзорный ролик.

Но куда интереснее то, что это последний крупный патч дополнения. Впервые студия решила закончить историю спустя всего два сюжетных обновления. Скорее всего, это связано с трудностями разработки во время пандемии, волнениями внутри компании и нежеланием прерывать двухгодовой цикл выпуска аддонов.

«Конец вечности — это последняя глава одной из книг саги Warcraft.

Итак, в свежем патче фанатов ждут:

Новая локация Зерет Мортис — лаборатория Предвечных, в которой они создали Темные земли и куда ворвался Тюремщик;

Фракция Просветленных — брокеров, которые отказались от корысти, попав в Зерет Мортис;

Мелодичный язык Предвечных, который игрокам предстоит расшифровать, чтобы открыть новый контент;

Рейд «Гробница Предвечных», в котором героев Азерота ждут порабощенный Андуин Ринн и Тюремщик;

Возвращение классовых комплектов брони.

Когда выйдет «Конец вечности», пока неизвестно.