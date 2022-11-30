Стартовал предзаказ настольной игры «Монстр-трюк» про соревнования пилотов-монстров

На CrowdRepublic стартовал сбор средств на издание настольной игры «Монстр-трюк». Это новый проект издательства Timashёv («Фототур»).
Игра рассчитана на 2-4 игроков с партиями по 45-60 минут.
Вашей команде монстров-пилотов предстоит отправиться в турне по городам Монстрополии, выступить перед требовательной местной публикой, чтобы завоевать славу лучшей монстрокоманды современности! Основной геймплей поделён на две ключевые части:
- В стратегической вам предстоит собирать команду монстров-пилотов, подбирать для них машины и повышать уровень персонажей.
- В азартной вы будете комбинировать пилотов и машины, кидать кубики на выполнение трюка и пытаться угодить местной публике.
Видео с правилами
У проекта есть несколько социальных сверхцелей. Чтобы их выполнить, нужно подписаться на сообщества и рассказать о кампании. За это участники получат эксклюзивные карты в коробку — в продажу они не поступят.
Одна коробка обойдётся в 2090 рублей. Отправлять их планируют ориентировочно в мае.
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