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    Стартовал предзаказ пятого спецвыпуска «Мир фантастики» — «Киберпанк»

    26 ноября 2020
    Кот-император
    26.11.2020
    261
    0 минут на чтение

    На сайте Hobby Games открылся предзаказ третьего спецвыпуска «Мира фантастики» за 2020-й и пятого хронологически — и он посвящён жанру киберпанк! Полное содержание номера мы представим чуть позже, а в продажу он поступит с 4 декабря. Как обычно, цена спецвыпуска — 590 рублей.

     

    Киберпанк родился из протеста. Против слепого оптимизма Золотого века фантастики, против ухудшения жизни с развитием технологий, против социального расслоения. Он вылепил образ нового спасителя — не героя, воспеваемого социумом, но аутсайдера, старающегося укрыться от пристального взгляда Большого Брата в самых темных уголках виртуальной сети.

    Задайте себе вопрос, в каком будущем мы живём: в том, где бедность побеждена, а герои моют сапоги скафандров в океанах других планет, или в том, где технологии определяют нашу жизнь, а социум становится всё менее человечным? Кто больше похож на пророка — Азимов или Гибсон? Вот тот-то и оно. Значит, самое время заглянуть в эту кроличью нору и попытаться понять, насколько же она в самом деле глубока. Вы готовы?

    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 7
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 6
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 5
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 4
    Мир фантастики. Спецвыпуск №5. Киберпанк 3
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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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