Стартовал предзаказ пятого спецвыпуска «Мир фантастики» — «Киберпанк»

На сайте Hobby Games открылся предзаказ третьего спецвыпуска «Мира фантастики» за 2020-й и пятого хронологически — и он посвящён жанру киберпанк! Полное содержание номера мы представим чуть позже, а в продажу он поступит с 4 декабря. Как обычно, цена спецвыпуска — 590 рублей.

Киберпанк родился из протеста. Против слепого оптимизма Золотого века фантастики, против ухудшения жизни с развитием технологий, против социального расслоения. Он вылепил образ нового спасителя — не героя, воспеваемого социумом, но аутсайдера, старающегося укрыться от пристального взгляда Большого Брата в самых темных уголках виртуальной сети.

Задайте себе вопрос, в каком будущем мы живём: в том, где бедность побеждена, а герои моют сапоги скафандров в океанах других планет, или в том, где технологии определяют нашу жизнь, а социум становится всё менее человечным? Кто больше похож на пророка — Азимов или Гибсон? Вот тот-то и оно. Значит, самое время заглянуть в эту кроличью нору и попытаться понять, насколько же она в самом деле глубока. Вы готовы?