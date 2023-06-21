Стартовал предзаказ стимпанк-романа «Ходячие библиотеки» Нелл Уайт-Смит

На CrowdRepublic стартовала кампания по выпуску романа «Ходячие библиотеки» Нелл Уайт-Смит. Книгу описывают как вестерн-стимпанк, а команду главных героев сравнивают с таковыми из «Светлячка» и «Ковбоя Бибопа».

Вот и мы не убираем руки с оружия. Тут, на фронтире, целый новый мир. И хотя организовать у местных пока вышло только преступность, мы подлатали и поставили на ноги нашу Толстую Дрю. И вот, перебираясь от города к городу, ловим беглые книги, уносящие на механических ножках чужие секреты… а на награду – содержим библиотеку. Зачем это нам? Мы любим книги. А ещё верим, что книги как мы. Их нужно открывать и читать. Открывать и читать. Каждого». «Ходячие библиотеки» — сказочный вестерн про группу охотников за книгами, странствующих в огромной ходячей библиотеке по миру стимпанка, с атмосферой весёлой солянки из Ковбоя Бибопа, Пратчетта и Миядзаки.

В издание войдут 30+ иллюстраций и обложка от Illustory. В рамках кампании доступен мерч, коллекционное издание книги с автографом и возможность попасть в список благодарностей.

Отправка запланирована на сентябрь. Кампания будет идти два месяца.