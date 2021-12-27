Стартовала подписка на «Мир фантастики» в 2022-м

Трубите фанфары! Разносите благую весть! Крауд-кампания на подписку «Мира фантастики» наконец-то стартовала!

2021-й был тяжёлым годом, в том числе и для «Мира фантастики». Не без дополнительного труда и неприятных задержек, но наш журнал продолжает выходить. В новом году мы собираемся не только выпустить задержанные спецы, но и напечатать новые. Спасибо, что вы с нами, помогаете двигаться дальше!

Теперь, когда с выпуском задержавшихся спецвыпусков появилась определённость, мы готовы начинать новую подписочную кампанию. Если вы хотите поддержать журнал напрямую и получить эксклюзивные бонусы, то эта кампания — лучший выбор.

Почему стоит подписаться именно на CrowdRepublic?

Номера для подписчиков CrowdRepublic отправляются раньше, чем в розничные сети. Новые спецвыпуски поступят в розницу значительно позже, но подписчики будут получать их по мере поступления к нам на склад.

Цены на бумагу, и, значит, неизбежно подорожание новых номеров журнала в течении года в розничной сети. Но тех, кто подписывается через эту кампанию сразу на год, увеличение цен не коснётся. Кроме того, спецвыпуски в рамках кампании стоят дешевле, чем в рознице.

Вы бесплатно получите (при условии достижения сверхцели) книгу Ника Абадзиса «Лайка» — лауреат премии Айснера 2008 в номинации «Лучший комикс для подростков».

Вы сможете приобрести сувениры с символикой «Мира фантастики», книги известных фантастов с автографами, а также заказать собственный портрет постоянному художнику журнала.

Вы сможете напрямую влиять на облик журнала и давать советы редакции.

Вы сможете получить традиционный плакат-календарь «Мира фантастики», эксклюзивные открытки, наклейки и книжную закладку.

Вы сможете заказывать номера как вам удобно — ежемесячно, ежеквартально или когда захочется. Кроме того, вместе с номерами вы сможете получать в одной посылке продукцию других кампаний CrowdRepublic — а это лучшие настольные игры, книги и ролевые игры мира.

Вы сможете выбрать самый удобный для вас способ доставки — от почтовых бандеролей до самовывоза из магазинов Hobby Games, от почтоматов до магазинов «Пятёрочка». Подробности — в разделе «Вопросы и ответы».

Вы сможете не платить за доставку, заказывая номера самовывозом в магазины Hobby Games.

Вы сможете подтвердить, что это по-прежнему лучший журнал о фантастике на русском языке.

И, наконец, вы будете чувствовать, как мы благодарны вам за вашу любовь и доверие!

Что это за журнал?

«Мир фантастики» уже больше полутора десятков лет рассказывает о фэнтези и фантастике во всех проявлениях: о книгах, кино, играх, сериалах, комиксах, аниме и настолках. Мы пишем о «Звёздных войнах» и киберпанке, о Marvel и Netflix, о «Докторе Кто» и «Ведьмаке», о Стругацких и Нолане, о постапокалипсисе и тёмном фэнтези.

В 2006 и 2020 году признан лучшим фантастическим журналом Европы Европейским обществом научной фантастики (ESFS).

«Мир фантастики» — издание для тех, кто не просто любит фантастику и фэнтези, а хочет в них ориентироваться. Мы разбираемся в том, о чём пишем: среди наших авторов — действующие издатели книг и настольных игр, профессиональные писатели, переводчики, учёные, организаторы конвентов, журналисты… И все они — поклонники фантастики.

Мы одними из первых написали о сериале «Игра престолов». Мы напечатали отрывок из первого советского перевода «Властелина колец», где фэнтези стало научной фантастикой. Мы публиковали мастер-классы, на которых выросло целое поколение авторов.

В каждом номере выходят обзоры новых книг — Геймана и Мьевиля, Мартина и Аберкромби, Гибсона и Кинга, Пехова и Фрая. Журнал подсказывает, на какие из тысяч новинок стоит обратить внимание именно вам.

Мы пишем и о классике фантастического кино и сериалов, такой как «Робокоп», «Назад в будущее», «Ходячие мертвецы», «Сумеречная зона» и «Светлячок», и о недооценённых жемчужинах, таких как «Лестница Иакова» и «Трасса 60». Истории создания, нереализованные сценарии, скрытые смыслы и отсылки — мы выискиваем всё, что заставляет иначе смотреть на любимые истории.

Мы доступно рассказываем об истории, технологиях будущего, о космосе и космонавтике.

Мы уделяем немало внимания настолкам — с самого начала мы были едва ли не единственным печатным изданием, которое регулярно обозревало отечественные и зарубежные настольные и ролевые игры.

А завершают каждый номер фантастические рассказы начинающих и известных авторов (например, в 2020 году мы опубликовали новую повесть Марины и Сергея Дяченко и перевели рассказ Аликс Хэрроу, получивший «Хьюго», а в 2021-м мы напечатали ранее не публиковавшийся на русском рассказ Питера Уоттса), галерея работ фантастических художников и юмористический комикс нашего постоянного иллюстратора Александра Ремизова.

Кроме того, с 2019 года выходят толстые спецвыпуски журнала в твёрдом переплёте. Мы уже выпустили номера «Что почитать? 100 главных фантастических книг», «150 фантастических фильмов, которые стоит посмотреть», «Фантастические 2010-е», «100 лучших фантастических комиксов» и «Киберпанк». Все, кроме последнего, можно приобрести в качестве дополнительных наград.

В 2021 году в силу нескольких причин (как зависящих от нас, так и нет), новые спецвыпуски не успели выйти. Мы обещаем, что больше такого не повторится! В 2022-м мы не только выпустим три спецвыпуска («Старые добрые видеоигры», «Советская фантастика», «Юмористическая фантастика»), планировавшихся в 2021-м, но и новые номера!

Что вы получите?

Вы можете подписаться только на обычные номера, или только на спецвыпуски (если уже подписались на журнал через почту), или оформить обе подписки.

Подписка на 2021 год: 3480 рублей

Вы получите 12 ежемесячных номеров «Мира фантастики» — таких, к каким вы привыкли за долгие годы: 112 страниц, полных увлекательных статей о книгах, фильмах, играх, фэнтези и фантастике во всех проявлениях. Журналы можно получать как по мере выхода, так и по несколько номеров в одной посылке — мы стараемся, чтобы их содержание долго не теряло актуальности. Даты выхода номеров доступны в файлах кампании.

Подписка на спецвыпуски: 2970 рублей

В рамках этой кампании выйдут три толстых спецвыпуска «Мира фантастики» в твёрдой обложке с увеличенным количеством страниц.

Спецвыпуск № 9 будет посвящён старым фантастическим сериалам (о новых мы расскажем в одном из будущих номеров).

Спецвыпуск № 10 будет посвящён лучшим современным видеоиграм (продолжение спецвыпуска № 6).

Спецвыпуск № 11 будет посвящён мистике и хоррору.

Если вы уже подписались на 2021 год в другом месте, здесь вы можете приобрести спецвыпуски отдельно! Но помните, что в этом случае физические бонусы и сверхцели могут прийти к вам позже, чем к другим.

График выхода номеров можно посмотреть в файлах кампании. Из-за задержки спецвыпусков в 2021 году новые спецвыпуски поступят в продажу значительно позже, но мы отправим их подписчикам сразу, как получим на склад.

На что пойдут собранные деньги?

На гонорары авторам и зарплату редакторам.

На новые комиксы и иллюстрации Александра Ремизова.

На печать номера и вложений на хорошей бумаге.

На увеличение числа страниц.

На развитие проекта: новые материалы и спепроекты на сайте, подкаст, видео и социальные сети.

Присоединиться к кампании!