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    Новости

    «Сто лет тому вперёд»: первый трейлер фантастики по повести Кира Булычёва

    18 апреля 2023
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    18.04.2023
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    В сети появился первый трейлер российского фантастического блокбастера «Сто лет тому вперёд» по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва.

    Действие линии в современности перенесли в наши дни. Коля Герасимов живёт в сегодняшей Москве, Алиса Селезнёва — в будущем на сто лет позже. Благодаря необычной технологии Коля и Алиса встречаются во времени, но это же устройство привлекает внимание космических пиратов, которые жаждут получить всё к своим рукам.

    В роли Коли Герасимова — Марк Эйдельштейн, в роли Алисы Селезнёвой — Даша Верещагина. В роли космических пиратов — Александр Петров (Весельчак У) и Юра Борисов (Глот). А профессора Селезнёва сыграл Константин Хабенский.

    Режиссёр — Александр Андрющенко («Напарник»).

    Постер

    «Сто лет тому вперёд»: первый трейлер фантастики по повести Кира Булычёва 1

    В российский прокат фильм выпустят 28 декабря 2023 года.

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