«Сто лет тому вперёд»: первый трейлер фантастики по повести Кира Булычёва

В сети появился первый трейлер российского фантастического блокбастера «Сто лет тому вперёд» по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва.
Действие линии в современности перенесли в наши дни. Коля Герасимов живёт в сегодняшей Москве, Алиса Селезнёва — в будущем на сто лет позже. Благодаря необычной технологии Коля и Алиса встречаются во времени, но это же устройство привлекает внимание космических пиратов, которые жаждут получить всё к своим рукам.
В роли Коли Герасимова — Марк Эйдельштейн, в роли Алисы Селезнёвой — Даша Верещагина. В роли космических пиратов — Александр Петров (Весельчак У) и Юра Борисов (Глот). А профессора Селезнёва сыграл Константин Хабенский.
Режиссёр — Александр Андрющенко («Напарник»).
Постер
В российский прокат фильм выпустят 28 декабря 2023 года.
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