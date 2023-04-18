«Сто лет тому вперёд»: первый трейлер фантастики по повести Кира Булычёва

В сети появился первый трейлер российского фантастического блокбастера «Сто лет тому вперёд» по мотивам одноимённой повести Кира Булычёва.

Действие линии в современности перенесли в наши дни. Коля Герасимов живёт в сегодняшей Москве, Алиса Селезнёва — в будущем на сто лет позже. Благодаря необычной технологии Коля и Алиса встречаются во времени, но это же устройство привлекает внимание космических пиратов, которые жаждут получить всё к своим рукам.

В роли Коли Герасимова — Марк Эйдельштейн, в роли Алисы Селезнёвой — Даша Верещагина. В роли космических пиратов — Александр Петров (Весельчак У) и Юра Борисов (Глот). А профессора Селезнёва сыграл Константин Хабенский.

Режиссёр — Александр Андрющенко («Напарник»).

Постер

В российский прокат фильм выпустят 28 декабря 2023 года.