«Стражи галактики», The Last of Us 2 и Cyberpunk 2077 — в PS Store стартовала распродажа

В PlayStation Store началась крупная распродажа в честь «Черной пятницы», в рамках которой многие новые игры (в том числе эксклюзивы) получили большие скидки.

Мы по традиции выбрали самые заманчивые предложения в одной заметке.

Акция закончится 30 ноября.