«Стражи галактики», The Last of Us 2 и Cyberpunk 2077 — в PS Store стартовала распродажа

В PlayStation Store началась крупная распродажа в честь «Черной пятницы», в рамках которой многие новые игры (в том числе эксклюзивы) получили большие скидки.
Мы по традиции выбрали самые заманчивые предложения в одной заметке.
- Demon’s Souls — 3409 рублей (вместо 5499 рублей);
- Ghost of Tsushima Directors Cut — 3549 рублей (вместо 4999 рублей);
- Assassin’s Creed Valhalla — 2249 рублей (вместо 4499 рублей);
- Mass Effect Legendary Edition — 3135 рублей (вместо 4899 рублей);
- Deathloop — 2499 рублей (вместо 4999 рублей);
- Marvel’s Spider-Man: Miles Morales — 2880 рублей (вместо 4299 рублей);
- Resident Evil Village — 2149 рублей (вместо 4999 рублей);
- Marvel’s Guardians of the Galaxy — 3249 рублей (вместо 4999 рублей);
- Cyberpunk 2077 — 1609 рублей (вместо 3219 рублей);
- The Last of Us: Part II — 1424 рублей (вместо 2849 рублей);
- Diablo II: Resurrected — 1874 рубля (вместо 2499 рублей);
- Returnal — 4124 рублей (вместо 5499 рублей);
- It Takes Two — 1797 рублей (вместо 2899 рублей).
Акция закончится 30 ноября.
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Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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