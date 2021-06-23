«Студия 101» открыла предзаказ «Запретных земель» — ролевой игры об исследовании и выживании

«Студия 101» открыла предзаказ настольной ролевой игры «Запретные земли» (Forbidden Lands). Это фэнтезийная игра о выживании и исследовании, где участники берут на себя роли мародёров и бродяг, которым предстоит прокладывать собственный путь в проклятом мире.

В основе правил — движок «Точка отсчёта» (Year Zero Engine), использующийся в «Мутантах», «Кориолисе», «Тайнах эхосферы». Персонажам предстоит исследовать пустоши, сражаться с чудовищами, изучать гробницы, и, если повезёт, защищать собственную цитадель. «Запретные земли» взяли четыре награды премии ENnie, а мы назвали её одной из выдающихся англоязычных игр в 2019-м.

За базовый комплект просят 3490 рублей (без учёта PDF). В него входят «Книга игрока», «Руководство ведущего», брошюра «Легенды, герои и чудища», полноцветная карта и лист с наклейками, чтобы отмечать точки интереса. Тот же комплект, но с учётом PDF, обойдётся в 3990 рублей.

Кроме того, можно отдельно предзаказать дополнительный комплект карт (290 рублей), ширму ведущего, сборник приключений «Шпиль Кетцаль» (890 рублей), комплект бланков персонажей (550 рублей), колоду карт (790 рублей), карту Запретных земель на ткани (1190 рублей) и комплект специальных игральных костей (2390 рублей).

Предзаказ продлится до 29 июля — до этого времени можно приобрести материалы по сниженной цене.