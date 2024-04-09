Сюжетный трейлер экшена в открытом мире Star Wars Outlaw от Ubisoft

Ubisoft опубликовала новый сюжетный трейлер экшена в открытом мире по «Звездным войнам» — Star Wars Outlaws.
Действие игры развернется между событиями «Империя наносит ответный удар» и «Возвращения джедая». А в центре сюжета будет Кей Весс, которая должна совершить крупнейшее ограбление во Внешнем Кольце.
За разработку отвечает Massive Entertainment, известная по The Division 2 и спорной Avatar: Frontiers of Pandora.
Релиз состоится 30 августа на PS5, XSX/S и ПК.
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