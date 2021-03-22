Тильда Суинтон на фото фэнтези-драмы «Три тысячи лет ожидания» от Джорджа Миллера

В сети появились фотографии со съёмок следующей картины Джорджа Миллера («Безумный Макс», «Лови волну») — «Три тысячи лет ожидания» (Three Thousand Years of Longing). Фильм описывается как «эпическая фэнтезийная мелодрама», а главные роли в ней исполняют Тильда Суинтон и Идрис Эльба.

В центре сюжета — британская ученая (Суинтон), которая случайно выпускает на волю могущественного джинна (Эльба) во время поездки в Стамбул. Он выполнит её три желания, а взамен получит свободу.

На фотографиях со съёмок можно полюбоваться образом актрисы. А вот Эльбу в кадр не поймали (зато можно увидеть самого Миллера!):

Бюджет фильма составил 60 миллионов долларов. После съёмок Миллер займётся приквелом «Дороги Ярости» про молодую Фуриосу с Аней Тейлор-Джой в главной роли.

Ориентировочно картина выйдет осенью 2021-го.