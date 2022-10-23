    3
    Новости

    Тим Бёртон об отношениях с Disney: я и есть Дамбо

    23 октября 2022
    Avatar photo
    23.10.2022
    163
    1 минута на чтение
    1

    Известный режиссёр Тим Бертон посетил кинофестиваль имени братьев Люмьер во Франции и на пресс-конференции поделился своими мыслями о старых и новых проектах, работе со студией Disney и биографичности своих работ:

    Я не смотрю свои фильмы. Было странно видеть отрывки [на фестивале], я стал довольно эмоциональным. Такое ощущение, что каждый фильм, который ты снимаешь, отражает часть твоей жизни, он очень глубокий и значимый, это всё равно, что наблюдать, как твоя жизнь проносится перед твоими глазами. Вот поэтому я сравнил это с похоронами в некотором смысле, это красивый вариант запечатлеть моменты моей жизни.

    Бёртон сказал, что в данный момент у него нет масштабных кинопроектов в работе, кроме сериала «Уэнсдей», спин-оффа «Семейки Аддамс», который он снимает для Netflix.

    Режиссёр также рассказал о своих давних отношениях со студией Disney, в которой он начал свою карьеру как молодой художник-мультипликатор. Бёртон заявил, что разочарован политикой студии, потому что теперь она в основном сосредоточена на франшизах Marvel, «Звёздных войн» и Pixar. По его словам, хотя в студии могут создавать отдельные небольшие проекты, становится всё меньше места для разноплановых работ.

    Бертон заключил, что его возвращение в Disney маловероятно. Вышедший в 2019 году фильм «Дамбо» станет последним проектом, над которым Тим Бертон работал вместе со студией.
    Я начинал в Disney. Они меня несколько раз нанимали и увольняли. А однажды я понял, что я и есть Дамбо. Работаю в этом ужасном большом цирке, и надо из него сбежать. Этот мультфильм в некотором смысле весьма автобиографичен.
    Однако режиссёр поделился, что не думал пойти по пути независимого производства, поскольку на протяжении всей своей карьеры работал только со студиями:
    Я работал в основном только со студиями, поэтому я никогда и не понимал, что такое независимый фильм.
    Бёртон также подтвердил, что не планирует принимать участие в перезапуске своего культового классического фильма «Битлджус» 1988 года. Картиной занимается продюсерская компания Брэда Питта Plan B.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте
    Avatar photo
    Редактор

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк
    0
    12166
    Обзор Scorn. Великий, но ужасный биопанк

    Scorn — биомеханический хоррор, который не смог

    «Андор», полуфинал сезона: Да пребудут с вами силовики 7
    0
    55686
    «Андор», полуфинал сезона: Да пребудут с вами силовики

    Новый сериал по «Звёздным войнам» продолжается: обыкновенный фашизм Империи, суровые жертвы во имя Восстания и новый взгляд на знакомых героев.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки августа 2022 4
    0
    67300
    Тэд Уильямс «Братья ветра». Приквел знаменитого цикла

    Самая первая летопись Светлого Арда.

    «А вы, батенька, случайно не Мэри Сью?» — отрывок из руководства по саморедактуре «Причеши меня»
    0
    127081
    «А вы, батенька, случайно не Мэри Сью?» — отрывок из руководства по саморедактуре «Причеши меня»

    Как отличить ложные признаки Мэри Сью от настоящих? Делится писательница и редактор Екатерина Звонцова.

    «Йон Шэнноу»: Постапокалиптический фэнтезийный вестер 3
    0
    183916
    Дэвид Гемелл «Йон Шэнноу»: постапокалиптический фэнтезийный вестерн

    Необычная трилогия от мастера героического фэнтези Дэвида Геммела.

    1
    0
    249855
    Новые аниме-фильмы о взаимовыручке, которые вы могли пропустить

    История от автора «Блича», зрелищный боевик от создателей «Атаки титанов» и умиротворяющая повседневность. 

    Сериал «Клуб полуночников»: поминки по Флэнагану 4
    0
    298783
    Сериал «Клуб полуночников»: поминки по Флэнагану

    Режиссёр «Призраков дома на холме» экранизировал любимую книгу детства.

    Что почитать из фантастики? Книжные новинки сентября 2022 12
    0
    306050
    Эдуард Веркин «снарк снарк». Русский «стивенкинг» — беспощадный и бессмысленный

    Детективный магреализм с привкусом хоррора.

    Спецпроекты

    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить