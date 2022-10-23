Тим Бёртон об отношениях с Disney: я и есть Дамбо

Известный режиссёр Тим Бертон посетил кинофестиваль имени братьев Люмьер во Франции и на пресс-конференции поделился своими мыслями о старых и новых проектах, работе со студией Disney и биографичности своих работ:
Я не смотрю свои фильмы. Было странно видеть отрывки [на фестивале], я стал довольно эмоциональным. Такое ощущение, что каждый фильм, который ты снимаешь, отражает часть твоей жизни, он очень глубокий и значимый, это всё равно, что наблюдать, как твоя жизнь проносится перед твоими глазами. Вот поэтому я сравнил это с похоронами в некотором смысле, это красивый вариант запечатлеть моменты моей жизни.
Бёртон сказал, что в данный момент у него нет масштабных кинопроектов в работе, кроме сериала «Уэнсдей», спин-оффа «Семейки Аддамс», который он снимает для Netflix.
Режиссёр также рассказал о своих давних отношениях со студией Disney, в которой он начал свою карьеру как молодой художник-мультипликатор. Бёртон заявил, что разочарован политикой студии, потому что теперь она в основном сосредоточена на франшизах Marvel, «Звёздных войн» и Pixar. По его словам, хотя в студии могут создавать отдельные небольшие проекты, становится всё меньше места для разноплановых работ.
Я начинал в Disney. Они меня несколько раз нанимали и увольняли. А однажды я понял, что я и есть Дамбо. Работаю в этом ужасном большом цирке, и надо из него сбежать. Этот мультфильм в некотором смысле весьма автобиографичен.
Я работал в основном только со студиями, поэтому я никогда и не понимал, что такое независимый фильм.
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