Тим Бёртон об отношениях с Disney: я и есть Дамбо

Бёртон сказал, что в данный момент у него нет масштабных кинопроектов в работе, кроме сериала «Уэнсдей», спин-оффа «Семейки Аддамс», который он снимает для Netflix. Режиссёр также рассказал о своих давних отношениях со студией Disney, в которой он начал свою карьеру как молодой художник-мультипликатор. Бёртон заявил, что разочарован политикой студии, потому что теперь она в основном сосредоточена на франшизах Marvel, «Звёздных войн» и Pixar. По его словам, хотя в студии могут создавать отдельные небольшие проекты, становится всё меньше места для разноплановых работ.

Бертон заключил, что его возвращение в Disney маловероятно. Вышедший в 2019 году фильм «Дамбо» станет последним проектом, над которым Тим Бертон работал вместе со студией.

Я начинал в Disney. Они меня несколько раз нанимали и увольняли. А однажды я понял, что я и есть Дамбо. Работаю в этом ужасном большом цирке, и надо из него сбежать. Этот мультфильм в некотором смысле весьма автобиографичен.

Однако режиссёр поделился, что не думал пойти по пути независимого производства, поскольку на протяжении всей своей карьеры работал только со студиями: