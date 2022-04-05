Тизер фантастического мультсериала This Tape Deck is a Time Machine

В сети появился тизер любопытного фантастического мультсериала о путешествиях во времени This Tape Deck is a Time Machine («Этот плеер — машина времени»).

Авторы называют мультсериал приключенческой историей взросления. Зрители будут наблюдать за юношей, который путешествует во времени в воспоминания других людей благодаря песням из плеера.

В основе своей, мультсериал This Tape Deck is a Time Machine — это невозможная история дружбы и любви; в центре её — рождённые в разных поколениях родственные души.

Проектом занимаются Патрик Осборн (короткометражки Feast и Pearl, а также сериал Imaginary Man) совместно со студией Nexus. Ранее она работала над анимационной антологией «Этот дом».

Сериал снят на игровом движке Unreal. Другие подробности можно почитать на сайте. Пока что у создателей нет ни даты, ни вещателя.