Тизер фантастического мультсериала This Tape Deck is a Time Machine

В сети появился тизер любопытного фантастического мультсериала о путешествиях во времени This Tape Deck is a Time Machine («Этот плеер — машина времени»).
Авторы называют мультсериал приключенческой историей взросления. Зрители будут наблюдать за юношей, который путешествует во времени в воспоминания других людей благодаря песням из плеера.
В основе своей, мультсериал This Tape Deck is a Time Machine — это невозможная история дружбы и любви; в центре её — рождённые в разных поколениях родственные души.
Проектом занимаются Патрик Осборн (короткометражки Feast и Pearl, а также сериал Imaginary Man) совместно со студией Nexus. Ранее она работала над анимационной антологией «Этот дом».
Читайте также
Мультфильм «Этот дом»: кукольная инструкция по уничтожению частной собственности
Дети, жуки и фурри уничтожают дома и проповедуют отказ от потребительства.
Сериал снят на игровом движке Unreal. Другие подробности можно почитать на сайте. Пока что у создателей нет ни даты, ни вещателя.
-
Рекомендуем
-
Наши комиксы
Комикс: король ужасаОсенью должен быть Кинг!
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.