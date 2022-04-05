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    Новости

    Тизер фантастического мультсериала This Tape Deck is a Time Machine

    5 апреля 2022
    05.04.2022
    910
    0 минут на чтение
    Тизер фантастического мультсериала This Tape Deck is a Time Machine

    В сети появился тизер любопытного фантастического мультсериала о путешествиях во времени This Tape Deck is a Time Machine («Этот плеер — машина времени»).

    Авторы называют мультсериал приключенческой историей взросления. Зрители будут наблюдать за юношей, который путешествует во времени в воспоминания других людей благодаря песням из плеера.

    В основе своей, мультсериал This Tape Deck is a Time Machine — это невозможная история дружбы и любви; в центре её — рождённые в разных поколениях родственные души.

    Проектом занимаются Патрик Осборн (короткометражки Feast и Pearl, а также сериал Imaginary Man) совместно со студией Nexus. Ранее она работала над анимационной антологией «Этот дом».

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    Сериал снят на игровом движке Unreal. Другие подробности можно почитать на сайте. Пока что у создателей нет ни даты, ни вещателя.

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