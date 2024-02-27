Тизер-трейлер авторского НФ-фильма «Контакты»

Кинокомпания «Марс медиа Энтертейнмент» опубликовала первый тизер-трейлер авторского научно-фантастического фильма «Контакты».

По сюжету в 80-х на Земле появились инопланетные машины и существа, предназначения которых для человечества загадка. Вскоре за воодушевлением последовали депрессия и кризис, а жизнь вернулась в привычное русло. Но в одном маленьком городке произошел ряд таинственных и важных для человечества событий.

Режиссером и сценаристом выступил Дмитрий Моисеев («В объятиях моря» и «Чтоб зашло»). А главные роли исполнили Илья Овчинников, Дмитрий Воробьев, Сергей Гилев, Валентин Самохин, Ирина Саликова, Иван Козин и другие.

Как отмечают сами авторы, они хотели создать персонажей с гипертрофированной неряшливостью, легким безумием и «отвратительной притягательностью».

Даты выхода пока нет.