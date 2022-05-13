Трейлер аниме-игры Zenless Zone Zero от создателей Genshin Impact

Студия HoYoverse, ответственна за Genshin Impact, наконец представила дебютный трейлер своей новой игры — Zenless Zone Zero.

Это экшен-RPG в открытом мире, действие которой разворачивается в постапокалиптическом мире, где организация «Прокси» защищает последнее пристанище человечества от сверхъестественных монстров, известных как «Бесплотные».

Прямо сейчас на сайте игры можно записаться на закрытое бета-тестирование, которое должно стартовать в ближайшие недели.

Трейлер

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