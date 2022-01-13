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    Трейлер аниме «Ину-о» от режиссера «Человека-дьявола: Плакса»

    13 января 2022
    13.01.2022
    869
    0 минут на чтение
    Трейлер аниме «Ину-о» Масааки Юасы

    В сети появился новый тизер-трейлер полнометражного аниме «Ину-о» по мотивам романа Heike Monogatari: INU-OH no Maki.

    Режиссером картины выступает Масааки Юаса, известный по «Человеку-дьяволу: Плакса» и «Руки прочь от кинокружка!».

    По сюжету Ину-о родился настолько страшным, что взрослые решили полностью закрыть его тело одеждой, а на лицо надеть маску. Однажды герой встречает слепого мальчика Томона, который играет на биве. Они объединяются, чтобы вместе давать концерты. И постепенно Ину-о превращается в человека непревзойденной красоты.

    Фильм показали 10 сентября на Венецианском международном кинофестивале. Также он посетил Токийский международный кинофестиваль, который проходил с 30 октября по 8 ноября.

    Премьера «Ину-о» состоится летом 2022 года.

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