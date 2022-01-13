Трейлер аниме «Ину-о» от режиссера «Человека-дьявола: Плакса»

В сети появился новый тизер-трейлер полнометражного аниме «Ину-о» по мотивам романа Heike Monogatari: INU-OH no Maki.

Режиссером картины выступает Масааки Юаса, известный по «Человеку-дьяволу: Плакса» и «Руки прочь от кинокружка!».

По сюжету Ину-о родился настолько страшным, что взрослые решили полностью закрыть его тело одеждой, а на лицо надеть маску. Однажды герой встречает слепого мальчика Томона, который играет на биве. Они объединяются, чтобы вместе давать концерты. И постепенно Ину-о превращается в человека непревзойденной красоты.

Фильм показали 10 сентября на Венецианском международном кинофестивале. Также он посетил Токийский международный кинофестиваль, который проходил с 30 октября по 8 ноября.

Премьера «Ину-о» состоится летом 2022 года.