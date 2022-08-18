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    Трейлер киберпанк-мультсериала «Пантеон» по рассказам фантаста Кена Лю

    18 августа 2022
    18.08.2022
    402
    1 минута на чтение

    AMC показал первый трейлер мультсериала «Пантеон» по научно-фантастическим рассказам писателя Кена Лю.

    Действие истории разворачивается в недалёком будущем вокруг девушки, над которой издеваются в школе. Неожиданно она получает в сети поддержку — и не от кого-то, а от её пропавшего отца, который оказался загружен в Облако и стал первым экспериментальным UI (Upload Intelligence, «загруженный интеллект»). Но он явно не последний такой: герои раскрывают глобальный заговор, который может послужить началом новой мировой войны.

    Кен Лю известен как автор фантастических рассказов. Например, его рассказ «Доброй охоты!» лёг в основу одноимённой короткометражки в первом сборнике «Любовь, смерть и роботы». Он публиковал свои рассказы вместе с китайскими авторами. Кроме того, Лю перевёл на английский «Задачу трёх тел» своего коллеги Лю Цысиня.

    Постеры

     

    Героев «Пантеона» озвучили Кэти Чан, Дэниел Де Ким, Пол Дано, Аарон Экхарт и другие. «Пантеон» — это также последняя работа актёра Уильяма Хёрта, который умер в марте этого года.

    Первые две эпизода мультсериала выйдут 1 сентября.

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