Трейлер мистического французского мультсериала Le College Noir

Вышел трейлер французского мистического подросткового мультсериала Le College Noir (или «Школа тьмы») по мотивам одноименного комикса.

По сюжету подростки из школы-интернета на осенних праздниках встречаются с ведьмой, которая натравливает на них монстров из французского фольклора.

За производство отвечает студия La Cachette, которую основал режиссер-аниматор Уиллис Малассан. Ранее она сделала эпизод The Spy Dancer для второго сезона «Звездные войны: Видения» и серию Sucker of Souls для антологии «Любовь, смерть и роботы».

Премьера состоится 31 октября.