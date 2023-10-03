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    Трейлер мистического французского мультсериала Le College Noir

    3 октября 2023
    Фото аватара
    03.10.2023
    492
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    Вышел трейлер французского мистического подросткового мультсериала Le College Noir (или «Школа тьмы») по мотивам одноименного комикса.

    По сюжету подростки из школы-интернета на осенних праздниках встречаются с ведьмой, которая натравливает на них монстров из французского фольклора.

    За производство отвечает студия La Cachette, которую основал режиссер-аниматор Уиллис Малассан. Ранее она сделала эпизод The Spy Dancer для второго сезона «Звездные войны: Видения» и серию Sucker of Souls для антологии «Любовь, смерть и роботы».

    Премьера состоится 31 октября.

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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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