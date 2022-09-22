Трейлер «Стука в хижине» с Дэйвом Батистой и Рупертом Гринтом

Кинокомпания Universal опубликовала трейлер триллера «Стук в хижине» (или Knock at the Cabin в оригинале).

По сюжету семья перебирается в загородный дом, где к ним врывается группа людей, которая, судя по всему,хочет принести их в жертву, чтобы предотвратить конец света.

Режиссером и сценаристом картины выступает М. Найт Шьямалан, известный по «Сплиту» и «Шестому чувству».

В фильме снялись Дэйв Батиста («Стражи галактики»), Руперт Гринт («Гарри Поттер»), Джонатан Грофф («Матрица: Воскрешение») и другие.

Премьера состоится 3 февраля 2023 года.

Трейлер

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