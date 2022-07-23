Трейлеры «Шазама 2: Гнев богов» и «Черного Адама»

DC в рамках Comic-Con 2022 в Сан-Диего показала материалы по двум грядущим фильмам — «Шазаму 2: Гнев богов» и «Черному Адаму» с Дуэйном «Скалой» Джонсоном в главной роли.

«Шазам 2»

Cюжет второй части «Шазама» развернется через несколько лет после событий оригинального фильма, а главными злодеями выступят дочери Атласа.

Премьера состоится 21 декабря 2022 года.

«Черный Адам»

По словам Дуэйна Джонсона, после выхода «Черного Адама» иерархия в киновселенной DC изменится навсегда.

Также стало известно, что Виола Дэвис вернется к роли Аманды Уоллер .

Картина выйдет 21 октября 2022 года.